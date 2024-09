Cousin technique du Kia EV9, le Hyundai Ioniq 9 poursuit ses essais sur la route

Ce grand SUV a été déjà vu en 2021 sous la forme du concept-car « Hyundai Seven » et désormais il s’agit d’un véhicule de préproduction qui circule toujours vêtu d’un beau camouflage. Son style devrait être proche de celui du concept-car Seven et nous savons depuis peu qu’il se nommera Hyundai Ioniq 9 (on le nommait jusqu'à présent Ioniq 7) afin d’être en accord avec son cousin technique de chez Kia, le Kia EV9.

De son cousin technique Kia EV9, il devrait reprendre les motorisations électriques qui sont au nombre de deux, la première de 204 ch qui dispose d’un moteur électrique entraînant les roues arrière et la seconde de 385 ch avec deux moteurs électriques ce qui lui permettra de disposer de la transmission intégrale. L’autonomie WLTP de ces deux versions (4x2 et 4x4) devrait dépasser les 500 km.

Toujours plus de véhicules électriques pour Hyundai et Kia

Pour Hyundai comme pour Kia, l’avenir passe par l’élargissement de la gamme de véhicules électriques, mais les deux constructeurs font face à une demande de véhicules sur batteries moins importante que prévu (le prix et l’autonomie étant deux freins importants à l’achat) et c’est pourquoi le groupe coréen évoque la possibilité de créer des véhicules électriques à autonomie étendue en installant dans le véhicule un moteur thermique chargé de recharger la batterie.

Un véhicule qui devrait être spacieux et confortable

Placé aux côtés des Kona Electric, Ioniq 5, Ioniq 6, Nexo (à pile à combustible) et du récent petit SUV électrique Hyundai Inster, le Hyundai Ioniq 9 va permettre à la marque coréenne de disposer d’une proposition électrique pour tous ceux qui ont besoin de sept places. Celles-ci seront accueillantes et spacieuses. De plus, les occupants de la troisième rangée devraient (comme dans le Kia Ev9) disposer de bouches d’aérations, de porte-gobelets, de prises USB et de liseuses. Le Hyundai Ioniq 9 devrait être dévoilé vers la fin de l'année.