Crash test Euro NCAP : résultats moyens pour la nouvelle Citroën C4

En 2020, Euro NCAP a inauguré une évaluation plus sévère, avec un tout nouveau choc frontal et une part plus importante accordée aux assistances à la conduite. Décrocher les fameuses cinq étoiles au crash test n'est donc plus si facile. La nouvelle Citroën C4 le prouve. La troisième génération de la compacte n'a eu "que" quatre étoiles.

La française n'est justement pas aidée par les résultats de ses équipements. Son freinage automatique d'urgence a des lacunes. Il a mal fonctionné face aux voitures (note de 2,4/6) et face aux usagers vulnérables de la route (3,6/9).

De plus, en cas de choc avec un piéton, la tête de ce dernier est particulièrement exposée sur le pare-brise. Résultat, dans le chapitre de la protection des usagers vulnérables de la route, la C4 a eu un score global de 57 %. Pour la partie équipements, c'est 63 %. On est ainsi loin de la Seat Leon, qui a eu 71 et 80 %.

Ces aspects de la notation peuvent sembler plus secondaires. Mais le plus gênant est le score très moyen dans la protection des passagers adultes. Au global, la C4 a eu 76 %, un résultat très bas pour une voiture généraliste. La low-cost Dacia Sandero a eu 70 %, la Seat Leon a atteint 92 %. En cas de choc frontal, les jambes du conducteur et du passager sont en danger. Et en cas de choc latéral, la tête du conducteur peut heurter la porte opposée !

La C4 relève la tête avec la protection des enfants, un domaine où elle a eu 83 %, dans la moyenne des derniers résultats d'Euro NCAP. Les petits passagers sont bien protégés, la voiture perd surtout des points sur la dotation en fixations pour les sièges auto.