Crash-test : la Peugeot 408 rate les 5 étoiles au crash-test, la MG4 au top

L’EuroNCAP livre sa dernière série de modèles testés au crash-test et aux autres épreuves de sécurité. Pas moins de quatorze autos étaient mesurées avec certaines grosses nouveautés du marché et encore des véhicules chinois. Sans surprise, la plupart de ces modèles testés sont parvenus à décrocher la note maximale de cinq étoiles : le Ford Ranger, le Lexus RX qui signe un resultat exemplaire, le Mercedes GLC, le Chery Omodas et le Maxus Mifa 9 (deux engins chinois qui s’apprêtent à débarquer sur le Vieux Continent), le Land River Discovery Sport, le Volkswagen Amarok, l’ID.Buzz, la Skoda Octavia, la grande Lucid Air arrivant enfin en Europe et la fameuse MG4 électrique au rapport prix-prestations si agressif.

Trois modèles récoltent « seulement » quatre étoiles dans cette nouvelle promotion : le vieux monospace Volkswagen Touran re-testé, mais aussi le Ford Puma et la nouvelle Peugeot 408. Comme la plupart des compactes de l’ancien groupe PSA, cette dernière rate la notation maximale à cause de performances moyennes au registre des systèmes d’aide à la conduite. A noter qu’elle n’a pas été crashée et que pour l’évaluer, l’EuroNCAP a extrapolé certains résultats des tests de la Peugeot 308 dont elle est très proche techniquement (nous avons contacté l’organisme pour en savoir plus à ce sujet).

Tesla toujours en tête

Le classement de l’année 2022 reste dominé par les modèles Tesla puisque le meilleur score absolu revient toujours au Model Y, devant la berline Model 3. Le Lexus NX grimpe joliment sur le podium et le meilleur Chinois, le gros Wey Coffee 01, se situe en sixième position des modèles les plus sûrs d’après les mesures de l’EuroNCAP.