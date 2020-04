Créations, rachats, relances : l’histoire mouvementée des marques automobiles

Depuis la naissance de l’automobile, le marché automobile européen a subi de profonds bouleversements. Ainsi, en France, des dizaines de marques d’automobiles françaises créées à la fin du dix-neuvième siècle et au cours du vingtième siècle il ne reste que les groupes PSA (Peugeot-Citroën) et Renault qui produisent l’essentiel des voitures françaises et pas toujours dans notre pays. De belles marques comme Amilcar, Bucciali, Chenard et Walker, Delage, Delahaye, Facel Vega, Hotchkiss, Lorraine-Dietrich, Mathis, Panhard & Levassor, Rosengart, Simca, ont disparu. Chenard et Walker étant absorbée par Peugeot en 1951, Panhard & Levassor rachetée par Citroën en 1965. Quant à Simca, après être devenue propriété du groupe américain Chrysler (actionnaire majoritaire à partir de 1963) elle est passée sous le contrôle de Peugeot en 1978.

Des départs précipités

Aujourd’hui encore, la vie des marques automobiles n’est pas tout repos et certaines disparaissent du paysage automobile européen et hexagonal. Ainsi dans les vingt dernières années, Chevrolet a quitté l’Europe (2015) laissant à Cadillac le soin de continuer à commercialiser quelques exemplaires de Chevrolet Corvette et Chevrolet Camaro. Le constructeur centenaire Lancia a lui aussi jeté l’éponge en 2015 et ne vend plus qu’un seul modèle, la Lancia Ypsilon en Italie.

La marque américaine Chrysler intégrée à 100 % en 2014 au groupe Fiat s’est retirée du marché européen en 2011 (excepté Royaume-Uni et Irlande), le Chrysler Voyager devenant le Lancia Voyager la même année. Infiniti, division luxe de Nissan déserte elle aussi le marché européen. La firme russe Lada passée dans le giron du groupe Renault en 2017 n’est plus disponible en France (mais on la trouve encore en Allemagne, Hongrie, Ukraine…). Tandis que la marque suédoise Saab, rachetée en 2010 par la marque néerlandaise Spyker Cars a connu quelques soucis. Au point que. l’entreprise NEVS (National Electric Vehicle Sweden) qui en est l'actuelle propriétaire n’a plus le droit de commercialiser ses autos (une Saab 9-3 électrique) sous la marque Saab.

Mariages et divorces automobiles

Ainsi va la vie, des marques meurent tandis que d’autres naissent. Et heureusement de nouvelles marques automobiles sont venues animer le marché français depuis ces vingt dernières années. C’est le cas de Cupra (marque sportive de Seat), DS Automobiles (marque haut de gamme du groupe PSA) ou bien encore de Tesla (marque américaine de voitures électriques)… D’anciennes marques reprennent des couleurs ou reviennent à la vie comme la petite marque dieppoise Alpine qui a lancé en 2017 son Alpine A110. Enfin, les groupes automobiles cherchant toujours à devenir plus gros, plus grands, pour améliorer leur profitabilité, réduire leurs coûts de développement et de production, certaines marques peuvent changer rapidement de propriétaire. Dans les vingt dernières années, nous avons ainsi assisté à d’étranges mouvements entre les groupes automobiles. Daimler et Chrysler qui se marient en 1998 et qui divorcent en 2007. Fiat qui s’allie au tout début des années 2000 avec General Motors avec à la clé un contrat prévoyant que GM puisse racheter Fiat. Après quelques années, General Motors en difficulté préfère casser l’alliance et payer un dédit de 1,6 milliard d’euros à Fiat. Plus tard le groupe italien va profiter des ennuis du groupe Chrysler aux États-Unis pour en prendre le contrôle en 2009 et ainsi devenir propriétaire des marques Chrysler, Dodge, Jeep, RAM. En 2014, devenu actionnaire à 100 % de Chrysler, le groupe italien fonde FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Ce n’est pas fini pour Fiat qui est en train en ce moment de fusionner avec le groupe français PSA. Un groupe PSA qui a racheté Chrysler Europe en 1978 (on se souvient de l’échec des Simca transformées en Talbot) et Opel et Vauxhall qui appartenaient à General Motors en 2017. Opel qui grâce à Peugeot connaît une embellie avec de nouveaux modèles sur base Peugeot comme les Opel Grandland X, Opel Corsa…