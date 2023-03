Le cousin espagnol des SUV électriques « façon coupé » du groupe Volkswagen se montre un peu en avance. Les équipes de la nouvelle division électrique et sportive de Seat, qui commence à représenter une menace pour l’avenir de la marque historique, ont visiblement décidé de lui donner un peu d’espace médiatique avant sa présentation officielle.

Cupra laisse fuiter son futur SUV électrique coupé, le Tavascan

Alors que Cupra doit lever officiellement le voile sur le Tavascan dans quelques jours, la marque vient en effet de diffuser un nouveau clip promotionnel sur Youtube en association avec l’artiste et chanteuse espagnole Rosalia. Elle parle en disant plein de choses gentilles sur Cupra dans ce petit clip, puis énumère les modèles du constructeur. Et au moment où elle décrit le Tavascan, surprise : une image apparaît simultanément pour montrer le modèle. Mais pas le concept-car présenté pour la première fois en 2019. Non, il semble plutôt s’agir ici de la version définitive du Tavascan, différente du concept-car au niveau du bouclier arrière et de quelques détails.

Le cousin espagnol de l’ID.5

Contrairement au récent Formentor disponible avec des motorisations thermiques (et hybrides) uniquement, le Tavascan sera un SUV 100% électrique. Affichant un profil façon « coupé quatre portes » comme les Volkswagen ID.5, Audi Q4 e-tron et autres Skoda Enyaq Coupé, il reprendra leur plateforme MEB. Pour séduire les amateurs de véhicules sportifs, il devra en tout cas se montrer plus intéressant à piloter que ces derniers qui restent assez placides même dans leurs versions les plus puissantes. Certes, dans ce genre de catégorie c’est sans doute davantage le design et le confort qui priment pour la majorité des clients...