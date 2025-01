Cupra Leon 1.5 eTSi Hybrid 150 ch : du peps, moins de 6 l/100 km mais 5 000 € plus chère qu'une Seat équivalente !

La Cupra Leon ne propose qu'une seule finition avec ce moteur. Celle-ci se montre forcément bien dotée avec notamment vitres arrière surteintées, projecteurs LED, volant sport cuir chauffant multifonction avec palettes, ciel de pavillon noir, rétroviseur intérieur électrochrome, accoudoir central avant, réglage en hauteur et lombaire des sièges AV, dossiers AR rabattables 2/3 - 1/3, instrumentation numérique 10,25", système multimédia 12,9" avec contrôle vocal, GPS et réplication des smartphones sans fil, 6 haut-parleurs, 4 prises USB-C, aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul, capteur de pluie et de luminosité, feux de route auto, aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif, hayon électrique mains libres, clim auto tri-zone, accès et démarrage mains libres, 7 airbags dont central avant, et jantes alliage 18’’.

Les options désirables ne manquent pas, à l'image des sièges sport (photos). De quoi faire grimper la note de manière déraisonnable, comme sur notre modèle d'essai. Une version plus accessible serait bienvenue pour les budgets serrés peu attachés à l'équipement qui ne souhaitent pas une Seat et/ou veulent profiter des gènes Cupra à moindre coût.