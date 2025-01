Cupra Leon 1.5 eTSi Hybrid 150 ch : du peps, moins de 6 l/100 km mais 5 000 € plus chère qu'une Seat équivalente !

La concurrence : de tous horizons…

Avec ce moteur, la Cupra Leon trouve de tout sur sa route : des modèles micro-hybrides comme elle, au premier rang desquelles la Peugeot 308, sa cousine Volkswagen Golf, ou sa frangine Seat Leon bien plus accessible. Mais ses tarifs élevés la mettent également en concurrence avec des compactes prémiums tels qu'une Audi A3 Sportback ou une BMW Série 1, ou des modèles au système d'hybridation plus évoluée comme la Toyota Corolla.

À retenir : pour les fans…

Motorisée par un moteur microhybride à la fois sobre hors agglomération, performant, et secondé par une boîte auto douce, cette Cupra dispense un agrément de conduite élevé, d'autant plus que ses trains roulants sont finement réglés, en particulier avec l'option jantes 19''. Mais la griffe Cupra, qui pourtant rencontre un franc succès commercial, nous apparaît trop onéreuse ici. À moins d'être un inconditionnel, on conseillera plutôt une prémium plus raffinée au même prix, ou une Seat Leon au comportement un peu moins dynamique mais qui rend les mêmes services pour moins cher.

Caradisiac a aimé

Présentation soignée

Agrément moteur/boîte

Sobriété sur route

Comportement routier

Caradisiac n'a pas aimé

Tarifs

Consommation urbaine

Motricité sur le mouillé

Équipement imposé