Cupra Leon : redoutable - Salon de l'auto Caradisiac 2020

EN BREF Version sportive de la Leon signée Cupra Berline et break 245, 300 ou 310 ch.

Pour la première fois, la Cupra Leon quitte l’Espagne où nous avions pû la découvrir en avant-première et c’est le salon de Caradisiac qui se tient dans un lieu unique – le hangar à dirigeable d’Ecausseville – qui en a la primeur dans sa version Sportstourer, c'est à dire break.

Comme c’était le cas sur les précédentes générations, la Cupra Leon n’est pas la compacte sportive la plus démonstrative, mais elle cache toutefois un tempérament de feu. Stylistiquement, elle se remarque assez aisément avec le blason « Cupra » au centre de la calandre entourée par les deux phares Full LED acérés. Les flancs sont musclés par des bas de caisse spécifiques. À l'arrière, la ligne de feux s'étendant sur toute la largeur est surmontée par un aileron et surplombe un diffuseur.

À l’intérieur sans surprise, cette version Cupra reprend la planche de bord de la dernière Léon avec toutefois quelques spécificités comme les sièges sports enveloppants, un volant incluant les boutons de démarrage et les modes de conduite ainsi que quelques détails cuivrés.

Sous le capot, Cupra a mis les petits plats dans les grands avec pas moins quatre puissances différentes dont une inédite version hybride rechargeable composée d’un 1,4 TSI de 150 ch associé à un moteur électrique de 115 ch soit une puissance totale de 245 ch. En 100% thermique, on trouve une déclinaison de 245 ch et un autre de 300 ch. La gamme sera chapeautée par une 310 ch uniquement disponible en break et pourvue d'une transmission intégrale.

Pour l’instant, les prix ne sont pas totalement connus. On sait juste que la version hybride rechargeble sera commercialisée au prix de 39 600 € en berline et 41 000 € en break. La commercialisation interviendra au dernier trimestre de cette année 2020.

