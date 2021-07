Dacia dévoilera à la rentrée un crossover 7 places

Dacia enchaîne les nouveautés ! Après l'arrivée dans les concessions de la nouvelle Sandero puis de l'électrique Spring, la marque vient de lever le voile sur le Duster (légèrement) restylé. Celui-ci, disponible à la commande depuis le 5 juillet, sera dans les points de vente en septembre. Et ce n'est pas fini !

Le constructeur roumain vient de confirmer qu'il dévoilera un tout nouveau modèle à la rentrée, précisément le 3 septembre. Le véhicule fera ensuite ses débuts en public la semaine d'après lors du Salon de Munich.

Ce nouveau modèle est présenté comme "familial et ultra-polyvalent". Il aura 7 places. En clair, il va prendre la relève du Lodgy. Mais la mode n'étant plus aux monospaces, l'engin devrait lorgner du côté des crossovers, avec un look influencé par les SUV. Toutefois, la priorité sera de nouveau donnée à l'espace intérieur. Le véhicule va donc garder une silhouette cubique, qui permettra ainsi aux occupants de la troisième rangée de sièges d'être bien lotis en garde au toit.

Comme le constructeur l'a annoncé en début d'année, toute sa gamme va basculer sur la plate-forme moderne CMF-B, celle de la Clio (toutefois un peu simplifiée). Déjà utilisée par les nouvelles Sandero et Logan, elle doit donc servir de base à ce modèle, au nom encore inconnu. On imagine une appellation inédite qui se termine en "ER" pour faire le lien avec les SUV Duster et Bigster. Pourquoi pas Lodger ?

Ce modèle pourrait être le premier à profiter de la technologie hybride E-Tech de Renault, Dacia devant lui aussi électrifier son offre pour que le groupe évite des amendes CO2 de l'Europe. Pas sûr toutefois que l'hybride soit proposé dès le lancement. On le saura à la rentrée !