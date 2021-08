Dacia Duster (2021) : rendez-vous demain pour les premières images de l'essai

Chez Dacia, il y a deux modèles-phares, ce sont la Sandero et le Duster. Après le renouvellement de la première, il y a quelques mois, c'est au tour maintenant du SUV de profiter d'une petite cure de jouvence à l'occasion de son restyling. Vu le succès de son Duster, Dacia n'a pas entrepris de révolution. Bien au contraire. Les évolutions portent sur l'adoption de nouveaux optiques et feux ainsi que d'une grille de calandre redessinée. À l’intérieur, on retiendra l'introduction d'un nouvel écran multimédia et de nouveaux sièges avec des appuie-tête identiques à ceux de la dernière Clio.

Ce restyling marque également la volonté du constructeur roumain de simplifier l"offre que ce soit au niveau des finitions avec la disparition de l'entrée de gamme "Access" mais également du dCi 95 ch.

Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour l'essai du Dacia Duster restylé qui se déroule dans la région parisienne. À cette occasion, nous prendrons le volant d'une version TCE 150 ch couplée à la boîte de vitesses à double embrayage EDC.