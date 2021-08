Dacia Duster : à quoi ressemble la nouvelle version de base ?

Même Dacia abandonne les versions de base dépouillées ! Pour la gamme du Duster restylé, exit donc la finition Access. La raison ? Elle représentait à peine 1 % des ventes. Son seul intérêt était d'afficher un prix de base hyper canon.

L'offre commence désormais avec l'Essentiel. Conséquence, le prix de départ grimpe en flèche, passant de 12 490 à 14 490 € ! À ce tarif, on attend un modèle moins rustique. Est-ce le cas ? Nous sommes allés voir le configurateur pour savoir.

À l’extérieur

On a beau être monté d'un cran en matière de finition, le look extérieur reste basique. Le Duster Essentiel a ainsi les roues de 16 pouces sans enjoliveur, ce qui donne une apparence très utilitaire à l'auto. L'ancien Duster Essentiel avait des roues de 16 pouces acier mais stylisées. L'effet rustique est renforcé par les coques des rétros et les poignées de porte qui ne sont pas peintes. Il faut faire sans les parties couleur argent dans les boucliers, réservées au niveau haut Prestige. Il y a en revanche la nouvelle signature lumineuse LED en Y à l'avant. L'Essentiel a aussi en série les barres de toit.

À l’intérieur

C'est la bonne surprise. Déjà, la présence de l'autoradio en série évite un trou au centre ! On a aussi l'instrumentation avec l'écran de l'ordinateur de bord. On note la présence de quelques touches couleur chrome sur les aérateurs et le volant, ce qui évite une apparence rustique. Mais il est vrai que pour le reste, c'est le règne du plastique noir ! Il n'y a ainsi aucun aspect chromé vers le levier de vitesses et sur les portes !

L'équipement

Cette variante porte bien son nom, puisqu'il y a l'essentiel : radio avec Bluetooth, prise jack/USB, vitres avant électriques, banquette 1/3-2/3, volant réglable en hauteur/profondeur, allumage automatique des feux, limiteur de vitesse, ordinateur de bord. Le régulateur coûtera 200 €, la clim 900 €.

Au final

Rien à dire sur l'équipement, heureusement bien pensé pour une base qui a pris 2 000 €, et sur la présentation intérieure. Il est en revanche dommage d'avoir l'apparence extérieure gâchée par des roues dignes d'un utilitaire. Mais Dacia sait que ceux qui choisiront encore la base se soucient peu du look extérieur.