Dacia Sandero et Duster : une nouvelle série limitée Evasion

La seconde génération du Duster fête déjà ses trois ans. L'heure n'est pas encore au restylage, mais le SUV de Dacia refait parler de lui avec une nouvelle série limitée, nommée Evasion, développée dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération Française de Surf. Celle-ci se place en cœur de gamme, entre les finitions Confort et Prestige.

La Confort a déjà en série : jantes 16 pouces, radio, allumage auto des feux, climatisation manuelle, régulateur/limiteur de vitesse, radars de recul, antibrouillards, vitres électriques, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants.

L'Evasion soigne son look en gagnant les barres de toit et les skis de protection en chrome satiné, les vitres arrière et la lunette surteintées, la canule d'échappement chromée. Un stripping inédit est ajouté sur les portières. À bord, on gagne la carte mains libres et le siège conducteur avec accoudoir et réglage lombaire

L'Evasion existe avec la motorisation essence/GPL Eco-G de 100 ch et le diesel Blue dCi de 115 ch, les deux étant à boîte manuelle. Le premier est facturé 16 550 €, le second 19 150 €.

Du côté de la Sandero, la série limitée Evasion arrive alors que le modèle approche de la retraite. La base est ici l'Urban Stepway, avec donc le look baroudeur. En plus de la radio et de la climatisation manuelle déjà présentes, on gagne le stripping et le régulateur de vitesse. Cette Sandero est proposée avec le petit moteur essence SCe de 75 ch à 10 990 € et le bloc essence/GPL Eco-G 100 ch, à 12 590 €.

Dans les deux cas, les avantages restent assez limités, avec un cadeau de quelques centaines d'euros. Mais on est chez Dacia, avec des prix du départ low-cost.