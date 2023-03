Daewoo Espero, la Citroën Xantia du matin calme

Plus Citroën que le design de la XM, lancée en mai 1989, cela ne paraît pas possible. Et pourtant ! Celui-ci émane des studios de l’italien Bertone, dirigés alors par un Français, Marc Deschamps, et a été figé aux alentours de 1985.

Deux ans auparavant, en 1983, le chaebol Daewoo reprend la marque Saehan Motors, issue des activités coréennes de GM, et crée Daewoo Motors. Initialement, la jeune marque ne produit que des dérivées du groupe américain, mais ses dirigeants sentent qu’il lui faut un modèle spécifique, afin de cultiver son identité.

Pour ce faire, on récupère la plateforme de l’Opel Ascona, qu'il s'agit de bien travestir. Alors, on se dirige tout naturellement vers l’Italie, où l’on a déjà dessiné bien des autos asiatiques, de la Hyundai Pony (Giugiaro) à la Nissan Micra (Giugiaro aussi), en passant par la Mazda Capella, issue de Bertone.

Et c’est à ce dernier que fait appel un Daewoo très pressé, alors même que la XM n’est pas encore sortie. Simultanément, chez Bertone, on travaille depuis 1987 à la future Xantia, pour laquelle on est mis en concurrence avec les designers Citroën, donc les projets s’affrontent entre la France et l’Italie. On sent une forte influence de la XM dans certaines propositions faites pour la Xantia, dont une qui se signale par une ceinture de caisse plongeante et un vitrage arrière faisant le tour de la carrosserie.

Citroën la rejette mais elle ne sera pas perdue pour tout le monde. Elle sera présentée à Daewoo, qui la terminera pour en faire son Espero, qui sort en août 1990. Cependant, en France, elle n’émeut personne puisqu’elle n’y est pas vendue. Elle ne débarquera chez nous qu’en 1995, après avoir été deux fois légèrement reliftée. Et là, les observateurs notent sa grande ressemblance avec la Xantia. Notamment au niveau du montant avant et de son rétroviseur, alors que le museau évoque fortement celui de la XM.

La poupe, avec son coffre court orné de feux horizontaux mordant sur l’aile, se rapproche également de celle, en demi-volume, de la Xantia, à l’instar des flancs très épurés. A moins que ce ne soit l’inverse, car la française ne sera lancée qu’en 1993.

Cela évoque nettement la controverse suivant la présentation du concept Volvo Tundra en 1979. On a beaucoup dit qu’il avait influencé le design de la BX : en réalité, c’est l’inverse. Le look de la berline française avait déjà été défini quand ce prototype a été présenté, à la grande fureur des dirigeants de Citroën. Notons tout de même que la Tundra et la BX descendent directement du concept Ascot de 1977, réalisé par Bertone sur une base Jaguar.

En réalité, les maisons de design ont souvent revendu le même projet à plusieurs constructeurs, Pininfarina étant par exemple à l’origine du design des Austin Cambridge, Lancia Flaminia et Peugeot 404 notamment. Des voitures qui se ressemblent beaucoup !

Les ressemblances perdurent à l’heure actuelle, alors que les constructeurs s’appuient presque exclusivement sur leurs départements de style internes. Pourquoi ? Parce que les designers proviennent bien souvent des mêmes écoles, et passent régulièrement d’une marque à l’autre…