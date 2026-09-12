Un beau livre ne l’est pas toujours. Qu’ils traitent d’automobile ou pas, ces ouvrages ne sont trop souvent destinés qu’à embellir une table de salon plutôt qu’à être lus, regardés et feuilletés. Pas ce Dandy Crush.

C’est un drôle d’objet réalisé par un drôle de zig. Hubert de Malherbe est designer, scénographe spécialisé dans les boutiques de luxe et les rénovations de grands centres commerciaux. Mais c’est aussi un dandy revendiqué, d’où le titre de son livre.

Une transmission père - fils

Il y raconte une double histoire. La sienne, à qui son père avait offert une carcasse de Porsche 356 en ruine, et celle d’un Américain et d’un autre père, celui qui, dans les années 50, a offert à son fils, Howard Lowe, une Jaguar Xk 120.

Le livre retrace et entremêle, sur 380 pages, leurs histoires et celles de ces voitures. Mais ici, pas de manières ni d’érudition mécanique. Pas de longs tableaux de spécifications techniques. Si l’on souhaite tout savoir sur le magnifique coupé anglais, mieux vaut s’en aller voir ailleurs.

En revanche, si l’on veut s’imprégner d’une atmosphère, d’une ligne, parfois fugace, de l’auto, et de quelques autres, comme cette De Tomaso Pantera, on se plongera dans ce qui est plus qu’un livre : une œuvre toute de collages, de dessins et de photos, d’aujourd’hui ou de l’époque. Des images agrandies jusqu’à ne plus dégager qu’une impression, ou retravaillées selon l’humeur, et la nostalgie qui transpire à chaque page.

L’auteur y convoque aussi, au-delà de ses propres souvenirs, des réminiscences d’un monde disparu, qu’il rend actuel car la mise en page et les images le sont beaucoup plus que dans nombre de livres traitants d’aujourd’hui, des photos et des autos d’aujourd’hui. C’est l’histoire éternelle d’un dandy, qui évoque, élégamment, son crush.