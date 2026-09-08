Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces dernières années ont été difficiles pour le groupe Jaguar-Land Rover. Propriété du géant industriel indien Tata depuis 2008, le constructeur anglais cherche le moyen de faire de Jaguar une marque rentable avec une stratégie particulièrement audacieuse, ayant obligé l’enseigne au félin d’arrêter la commercialisation de tous ses véhicules. Jaguar doit lancer son premier modèle électrique d’un nouveau genre cette fin d’année, avec une montée en gamme et des volumes moins gros visés.

Dans le même temps, la marque Land Rover a été victime d’un grave piratage électronique, ayant totalement paralysé ses activités pendant de longues semaines (les taxes à l’importation augmentées par l’administration Trump aux Etats-Unis n’ont pas aidé non plus). Elle prépare elle aussi une nouvelle génération de modèles, basés sur une plateforme multi-énergies au contraire de celle de Jaguar.

4 000 postes supprimés en deux ans

Confronté à une chute de ses bénéfices, le groupe anglais se retrouve contraint de réduire sa masse salariale. Sur les 40 000 employés qu’il compte actuellement dans le monde (dont 34 000 au Royaume-Uni), il va en supprimer 4 000 au cours des deux prochaines années.

Le groupe vise grâce à cela 1,7 millard de livres sterling d’économies, soit environ deux milliards d’euros. Il convient qu’il s’agit d’une « nouvelle difficile pour les employés concernés » et considère qu’il s’agit du seul moyen de retrouver une compétitivité suffisante pour exister dans l’industrie automobile actuelle.

Jaguar-Land Rover vient de déclarer 244 millions de livres sterling de pertes sur l’exercice 2025-2026, contre 1,8 milliard de bénéfices lors de l’année précédente. Et pour revenir dans le vert, il faudra aussi que l’ambitieuse stratégie de Jaguar fonctionne…