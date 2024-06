Dangerous roads : le catalogue ultime de l’automobile voyageuse

Le nom du site est un peu mal choisi. Car si le titre « dangerous roads » peut faire peur, il suffit de naviguer entre les milliers de choix proposés, pour s’apercevoir que les auteurs n’ont pas l’intention d’embarquer leurs lecteurs entre Kiev et Karkhiv ou de Gaza à Ramallah.

Leur but est de sélectionner les routes les plus belles du monde et le danger maximum vient, parfois, de leur étroitesse ou de leur mauvaise chaussée et souvent de leur manque de glissières de sécurité. Hormis ce léger manque de confort, et la vigilance qu’il impose, les routes sélectionnées le sont sur deux critères : des paysages à couper le souffle et le nombre de leurs virages.

Des Ardennes au Colorado

Ou que l’on aille, et dans quelque pays où l’on se rende, il est quasi impossible de ne pas découvrir l’une de ces routes sélectionnées par Dangerous roads. Même le très calme Luxembourg dispose de deux voies estampillées par le site qui se situent évidemment, dans les Ardennes. La France y est plutôt bien représentée avec plus de 200 routes. Histoire de sortir de l’inévitable col du Turini ou de la route Napoleon, on pourra ainsi découvrir le col de Chaussy, près de St Jean de Maurienne avec ses 17 virages sur un dénivelé de 400m en l’espace de quelques petits kilomètres. La description du lieu recommande de veiller à la qualité de ses freins avant d’en entamer la descente.

Le site classe même les routes françaises en fonction de leur altitude et hisse tout en haut de son classement le col des Ruillans dans les hautes Alpes. Il culmine à 3231 m et n’est utilisable qu’en été. À condition de disposer d’un 4x4, puisque le bout du chemin n’est pas bitumé.

Mais au-delà des routes que l’on peut pratiquer le temps d’un week-end, que l’on peut découvrir ou redécouvrir, les lieux décrits par Dangerous roads, avec force précision, conseils et cartes à l’appui, sont une invitation au voyage vers des lieux que l’on rêve de parcourir en voiture. Ceux que l’on programme, comme ceux que l’on se plaît à connaître même si l’on sait que l’on n’y posera peut-être jamais les pneus.

Comme la Million dollar road au Colorado qui circule au Colorado au-delà de 3 000 m d’altitude. Moins bitumée, et beaucoup plus longue, la Canning Road australienne traverse l’outback sur 1 850 km. On est prié de prévoir une auto tout-terrain et quelques vivres pour l’occasion. Car la Canning ne joue pas dans le même registre que les routes luxembourgeoises des Ardennes.