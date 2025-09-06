Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dans quelle région les vanlifers ont-ils bien pu passer leurs vacances ?

Michel Holtz

Les statistiques de fréquentation par région réservent parfois des surprises. Ainsi, cette année, les fourgons et les gros camping-cars n'ont pas forcément visité les recoins de France ou l'on s'attend le plus à les trouver.

Unn Combi participant au California festival du côté de Mimizan en nouvelle Aquitaine, l'un des spots des vanlifers cet été.

C’est à la rentrée que l’on se souvient de l’été. Et que l’on se met à compter et à dresser le bilan de la saison. Mais comment, dans l’amas de chiffres du tourisme hexagonal, faire un point précis sur les vacanciers en van ? En allant à l’une des meilleures sources : la société Camping-car Park. 

Cette boîte gère plus de 600 aires à travers l’hexagone et il lui suffit donc de se plonger dans ses propres statistiques estivales pour tout savoir sur les déplacements et les choix des vanlifers. Un gestionnaire d’aires de camping-cars qui peut afficher un grand sourire puisque, entre le 1er juillet et le 25 août, il a enregistré 1,3 million de nuitées, un chiffre en hausse de 10 % par rapport à l’été 2024. Il est donc possible que quelques lieux de villégiatures aient enregistré des bouchons de fourgon cet été.

La Provence à l'abandon

Mais dans quel coin de France ces nomades se sont-ils rendus le temps de leurs vacances ? C’est la très grande surprise de ces statistiques. Région touristique entre toutes, Paca et la french riviera n’arrivent qu’en 11e position, juste derrière l’île de France. Même les Hauts de France font mieux que St Tropez.

Mais s’ils ont déserté la Méditerranée, peut-être trop encombrée, et trop ensoleillée, ils se sont peut-être réfugiés en Bretagne, autre bord de mer moins caniculaire ? Même pas : cette région n’arrive qu’en cinquième position.

En fait, la région chouchou des camping-caristes, c’est la Nouvelle-Aquitaine. Arcachon, Hossegor et Biarritz ont la cote. Rien de très étonnant d’ailleurs, à l’inverse d’Auvergne Rhône Alpes qui crée la surprise en arrivant en deuxième position. La visite des volcans en fourgon a du bon.

Les Allemands en tête

Mais toutes ces aires de toutes ces régions ne sont évidemment pas fréquentées par les seuls vanlifers français. Là encore, Camping-car park a pioché dans les fréquentations de ses aires et en a déduit que 32% des nuitées étaient le fait de vanlifers étrangers avec, en tête les Allemands, champions européens des roulottes motorisées. Les Espagnols et les Anglais les suivent de près.

