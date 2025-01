David Lynch : une certaine obsession de l'Amérique, et de ses voitures

Bien sûr, il n’était pas un simple raconteur d’histoires, de ceux qui remplissent les salles. Il livrait plutôt des atmosphères, des impressions d’histoires. Mais David Lynch était un cinéaste foncièrement américain, plus encore que d’autres, peut-être.

L’Amérique de Lynch, c’est celle du mythe qui s’effrite, bien sûr, mais aussi celle des routes et des voitures qui l’ont construite. Des autos et des rubans d’asphalte indissociables de ses films.

On pense à Mulholand Drive, son film le plus énigmatique, bien sûr, mais aussi et surtout, à cette route mythique de 34 kilomètres qui monte des plages de LA vers les sommets, au-dessus de Hollywood. C’est sur cette route que l’on retrouve les fameux belvédères où, à la nuit tombée, les voitures se garent au-dessus de la ville illuminée, là ou les amoureux se bécotent devant un spectacle on ne peut plus cinématographique.

La Ford Thunderbird, de Lynch à Ridley Scott

Mais Lynch c’est aussi, bien sûr, Sailor & Lula, et ses autres amoureux en cavale qui traversent le pays à bord de leur Ford Thunderbird 1966. Un modèle fétiche du cinéma américain, et pas le plus mauvais, puisqu’on le retrouve dans Thelma & Louise de Ridley Scott et Dans Outsiders de Coppola.

Mais Lynch aimait plus que tout tordre le cou aux mythes de son pays. Alors, dans Une histoire vraie, en 1999, son personnage part effectivement en road trip. Mais pas en voiture, sa mauvaise vue lui interdit de conduire. Alors, c’est à bord d’une tondeuse à gazon autoportée qu’il va effectuer les 400 km qui l’emmènent vers son frère. Sa vieille tondeuse en panne, il va la remplacer par une John Deere. Beaucoup plus chic.

La voiture, pour l’auteur de la série Twin Peaks n’était pas qu’une puissante machine à rêves, c’était aussi, entre deux films, le moyen de gagner sa vie. C’est ainsi qu’il a, entre autres spots publicitaires, réalisé celui du CRV à l'américaine, le Honda Passport de 1997.

Une époque ou les pubs pouvaient être bizarres

Il a également commis un spot pour la petite Nissan Micra en 2002, beaucoup plus bizarre et lynchéen. Surprenant ? Pas vraiment. Jean-Luc Godard, encore plus hermétique, a bien réalisé un moyen-métrage commandé par Darty.

La vingtaine de pubs réalisées au long de sa carrière ont surtout permit à David Lynch de se financer, en attendant de trouver difficilement des budgets pour des œuvres majeures qui n’ont pas toutes trouver leur public. Mais le cinéaste de 78 ans, qui vivait tout près de Pacific Palisades dont il a été évacué la semaine passée, ne grimpera plus vers les lacets de Mulholand Drive. Il nous a quitté le 15 janvier dernier.