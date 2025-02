De nouvelles Fiat dans tous les sens jusqu'en 2030

Qui se souvient du temps où Fiat proposait à la fois des citadines, des compactes et des familiales ? Depuis une grosse décennie, l’offre du constructeur italien s’était considérablement recentrée sur la 500 et ses dérivés avec quelques exceptions comme la Tipo récemment revenue chez nous en version berline diesel.

Mais l’heure est à nouveau à l’élargissement de la gamme pour Fiat qui veut reconstituer une vraie famille de modèles comme au bon vieux temps des années 90. Elle vient de faire son grand retour sur le terrain des citadines avec la Grande Panda, existe toujours sur celui des micro-citadines avec la vieillissante Panda Classic et se prépare à introduire la version thermique à hybridation légère de la 500 électrique pour renforcer son offre.

Élargissement vers le haut et le bas

Ce n’est que le début : conformément au plan annoncé au début de l’année dernière, Fiat doit lancer d’ici la fin de la décennie au moins deux « grands » modèles à la vocation familiale, l’un positionné sur le terrain des compactes (comme l’actuelle Tipo n’existant plus qu’en berline tricorps) et l’autre sur celui des crossovers compacts.

Et comme l’a confirmé le patron de Fiat Olivier François aux journalistes anglais d’Autocar, les 500 et Panda actuelles doivent rester commercialisées jusqu’à la fin de la décennie. Elles seront ensuite remplacées par deux nouveaux modèles basés sur une évolution de la plateforme STLA City actuellement utilisée par la 500 électrique. « La Panda ressemblera davantage au modèle des années 80 », précise le directeur général de la marque (alors que la Grande Panda s’inspire déjà de cette dernière).

Fiat a terminé au 18ème rang des marques automobiles les plus vendues en Europe sur l’année 2024, derrière Nissan et Tesla et juste devant MG. Il est grand temps que le constructeur italien reprenne sa place de constructeur leader du Vieux continent face à Volkswagen, Toyota ou Renault !