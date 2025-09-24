Débat : pourquoi le salon de Lyon est devenu un évènement exceptionnel

Olivier Pagès commence par nous rappeler que plus de 50 marques sont présentes sur le salon. C’est considérable et il rappelle qu’aucun constructeur ne manque et qu’en outre, un grand nombre de nouveautés sont présentées. Des constructeurs dévoilent même pour la première fois au monde leur production. Pourquoi cet engouement pour Lyon ? Olivier nous explique qu’en quelque sorte, c’est la simplicité du salon qui séduit. En effet, tous les stands sont identiques et sans excès de mise en scène. Pas de stand à deux étages. Conséquences : les stands coûtent moins cher et la rentabilité meilleure.

Beaucoup de nouveaux modèles, mais aussi de l’occasion

Mais le salon, ce n’est pas que du neuf. Les organisateurs ont pensé également au marché et le marché, c’est toujours 2/3 de ventes de voitures d’occasion en France et 1/3 de véhicules neufs. Conséquence : un hall de 10 000 mètres carrés est réservé uniquement à l’exposition d’autos d’occasion, nous rappelle Manuel Cailliot. Evidemment, les visiteurs en phase d’achat vont être très nombreux à s’y rendre pour essayer de trouver la perle rare. Ils peuvent compter sur l’aide Caradisiac pour cela. En effet, toute la rédaction de Caradisiac s’est déplacée pendant toute la durée du salon et vous pouvez retrouver nos journalistes chaque jour sur notre stand.

Les autos de prestige n’ont pas été oubliées

Enfin, pour qu’un salon soit réussi, il faut aussi pouvoir s’y distraire. Et là, les organisateurs ont tapé fort avec une sélection d’hypercars qu’on ne voit jamais sur les routes et même rarement sur des évènements. Là encore, toutes les marques de prestige sont là : Mc Laren, Bentley, Porsche etc. Et surtout Ferrari qui, nous rappelle Cédric Pinatel, présente en première mondiale son dernier modèle : l’Almalfi.