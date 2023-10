Demain, Citroën présente enfin sa voiture électrique pas chère !

Le groupe Stellantis va se lancer à fond dans la nouvelle catégorie des citadines électriques coûtant 25 000€ dans leur prix de base, dans laquelle s’engouffrera Volkswagen dès 2025 avec son ID.2. Le groupe franco-italo-américain prépare en effet au moins trois modèles abordables chez Fiat, Opel et donc Citroën qui va tirer en premier dès demain comme l’annonce un « teaser » officiel de la marque sur le réseau X (anciennement Twitter).

Cette citadine électrique de Citroën, on en connaît les grandes lignes depuis quelques mois. On a même pu voir sa face avant dans une image officielle publiée par la marque aux chevrons. Elle s’appellera ë-C3 et lancera la quatrième génération de la citadine commercialisée pour la première fois en 2002 (et en 2016 sous sa forme actuelle). Elle se basera sur le modèle déjà commercialisé en Inde, mais avec de très profondes modifications de son châssis pour le rendre compatible avec les normes européennes et les goûts de la clientèle du Vieux Continent.

Quelles caractéristiques techniques ?

Rendez-vous donc demain, le 17 octobre 2023, pour découvrir le design et la fiche technique de la Citroën ë-C3. Sachant que les Peugeot e-208 et autres Opel Corsa Electric démarrent actuellement au-dessus des 35 000€, il faudra logiquement s’attendre à des prestations inférieures pour le modèle d’entrée de gamme à 25 000€. Mais elle devrait tout de même surclasser largement la Dacia Spring qui coûte 20 800€. Avec une MG4 affichée à 29 990€, il faudra de toute façon qu’elle soit compétitive.