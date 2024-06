Demain, nos premières impressions sur le Mitsubishi ASX restylé, le Renault Captur japonais

Lancé sur le marché en 2010 dans sa première génération (à l’époque où PSA avait repris son châssis pour concevoir ses Peugeot 4008 et Citroën C4 Aircross), il est devenu un Renault Captur rebadgé à partir de 2022. Après moins de deux ans de commercialisation, cet ASX de seconde génération reçoit déjà un restylage pour se mettre au niveau de son cousin de la marque au losange, passé entre-temps à une mouture améliorée.

Il affiche ainsi la nouvelle face avant du Captur, mais avec une calandre différente et un maximum de détails changés pour ressembler le moins possible à son frère jumeau. Y compris à l’intérieur où il a bien du mal à cacher sa filiation malgré les petits diamants au lieu du losange, avec son écran tactile central de 10,4 pouces au format paysage et son combiné d’instrumentation numérique (de 7 pouces en entrée de gamme ou 10 pouces en haut de gamme). Comme ce dernier, il embarque désormais une interface Android Automotive (signée Google) au lieu de l’ancien système Renault.

Côté coffre, l’ASX revendique 442 litres ou même 536 avec la banquette arrière coulissante avancée au maximum, mais « seulement » 332 litres d’après la norme VDA. D’après cette dernière mesure, un Peugeot 2008 fait mieux (434 litres VDA) même si le supplément de volume « en eau » permet d’ajouter des objets souples ou très peu volumineux.

Plus cher que le Captur, mais avec une meilleure garantie

25 490€, voilà le prix de base du Mitsubishi Asx restylé avec le petit moteur essence turbo 1,0 litre de 90 chevaux « MPI-T » en finition Invite. Équipé du même moteur sous une appellation différente (TCe 90), le Captur démarre lui à 24 900€. Alors, à quoi bon préférer le clone japonais à l’original français ? Pour la garantie, peut-être, puisque Mitsubishi offre désormais 8 ans de garantie et 160 000 kilomètres sur tous ses modèles contre seulement deux ans (kilométrage illimité) pour son cousin Renault.

Mitsubishi, qui commercialise également l’ASX en version micro-hybride de 140 chevaux à boîte manuelle, micro-hybride de 160 chevaux à boîte automatique et en hybride de 140 chevaux soit autant de moteurs de Renault, rappelle aussi que le modèle offre un peu plus d’équipement de série à ces prix supérieurs.

Rendez-vous demain pour nos premières images et impressions de conduite

Bref, rendez-vous demain (lundi 17 juin 2024) pour nos premières images en live et nos impressions de conduite, en attendant de retrouver l’essai vidéo complet.