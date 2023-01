Des grèves à venir dans les raffineries

Le projet de réformes des retraites présenté et imposé par le Gouvernement il y a quelques jours sans concertation avec les organisations syndicales pourrait-il mettre la France KO ?

Farouchement opposées au report de l’âge légal de départ à la retraite, véritable totem pour de nombreuses organisations syndicales, certaines ont déjà déposé plusieurs préavis de grève pour les prochains jours.

C’est le cas de la CGT Pétrole, qui dénonce des « mesures illégitimes et inacceptables », et qui appelle d’ores et déjà à la grève le 19 janvier pour 24 heures, le 26 janvier pour 48 heures et le 6 février pour 72 heures. L’organisation syndicale précise également que la reconduction de la grève sera possible, avec « si nécessaire, l’arrêt des installations de raffinage ». Une situation qui pourrait entraîner des perturbations dans les stations-service.

Dans le même temps, la CGT, l’UNSA SUD et la CFDT semblent également déterminées à se battre contre cette réforme des retraites, et ont déjà lancé un préavis de grève générale pour le 19 janvier, pour une première journée de mobilisation interprofessionnelle d’ampleur nationale.

Déterminées à défendre les travailleurs contre cette réforme et le recul de l’âge de départ en retraite, les organisations syndicales comptent sur une « grève puissante » le 19 janvier pour faire bouger les choses.