Devinez quelles sont les marques automobiles les plus puissantes du monde

Chaque année, le classement Interbrand estime la valeur des plus grosses sociétés du monde tous secteurs confondus. L’année dernière, c’est Apple qui arrivait en tête de ce classement devant Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Toyota, Mercedes, Coca-Cola, Nike et BMW.

Pour l’édition 2024 de ce classement, l’ordre en tête n’a pas beaucoup bougé. Interbrand positionne toujours Apple comme la plus grosse marque mondiale, avec pas moins de 488,9 milliards de dollars de « valeur » (en recul de 3% par rapport à 2023). La marque à la pomme devance Microsoft et ses 352,5 milliards de dollars (en hausse de 11%), Amazon et ses 298,1 milliards de dollars (en hausse de 8%), Google et ses 291,3 milliards de dollars (en hausse de 12%) et Samsung avec ses 100,8 milliards de dollars (en hausse de 10%).

Toyota toujours en tête

Il faut aller à la sixième place du classement 2024 pour trouver la première marque automobile, qui n’est autre que le groupe Toyota avec 72,8 milliards de dollars de valeur (+13%). Mercedes est huitième avec 58,9 milliards de dollars (en baisse de 4%) et BMW reste dixième avec 52 milliards de dollars de valeur (+2%). Suivent ensuite Tesla en 12ème position, Honda en 26ème position, Hyundai en 30ème position, Porsche en 43ème position, Audi en 45ème position, Ford en 56ème position, Nissan en 59ème position Ferrari en 62ème position, Kia en 86ème position, Xiaomi en 87ème position (dont l’activité automobile reste marginale actuellement par rapport aux revenus de ses produits d'éléctroménager) et la nouvelle marque Range Rover en 96ème position.

Rapporté au nombre de voitures vendues, c’est donc la valeur de Ferrari qui impressionne le plus : elle n’a livré que 13 663 voitures dans le monde en 2023, contre plus de dix millions pour Toyota.