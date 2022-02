Dossier : des voitures à prix attractifs pour demain

Sous la présidence de Louis Schweitzer, Renault en prenant le contrôle de Dacia en 1999 a réalisé une bonne affaire. Pourtant tout n’était pas joué d’avance et le Losange va attendre quelques années avant que la marque roumaine ne rencontre le succès. C’est l’arrivée de la Dacia Logan en 2004 (elle arriven 2005 en France) qui va faire connaître le constructeur en Europe de l’Ouest, puis la Dacia Sandero et le Dacia Duster vont lui permettre de devenir incontournable sur de nombreux marchés. Produire pas cher pour vendre pas cher tel était le cahier des charges de la marque roumaine. Si depuis 2004, les prix ont augmenté et les automobiles Dacia sont montées en gamme, aujourd’hui encore l’économie réalisée lors de l’achat d’une Dacia par rapport à une concurrente de même catégorie se chiffre souvent à plusieurs milliers d’euros.

Pas facile de créer une marque low cost

Face au succès de la marque roumaine, la concurrence a imaginé une riposte, mais les projets de marques low cost sont souvent restés en l’état. Faire aussi bien que Renault n’est pas aussi simple. Mais laisser le marché de la voiture à prix abordable aux mains du Losange ce n'est pas le désir de la concurrence, c’est pourquoi chez de nombreux constructeurs (et au sein même du Groupe Renault, hors Dacia), des projets de voitures à prix attractifs sont toujours d’actualité. Ainsi dans le groupe Stellantis, ce sera Fiat qui sera à la manœuvre. La marque de Turin va créer une nouvelle famille de modèles à prix bas dont le premier arrivera sur le marché en 2023. Ces modèles seront bien différents de la famille Fiat 500 ou de la famille Fiat Tipo et devraient s’inspirer du design du concept-car Centoventi (qui se traduit par cent vingt ans) présenté à Genève en 2019. Toutes ces autos devraient exister avec des moteurs thermiques et du 100 % électrique.

Pour VW, de l’électrique abordable

Pour Volkswagen, la marque low cost reprenant la recette de Dacia a déjà été créée, ce n’est pas Skoda dont les prix ont depuis quelques années tendance à augmenter, mais Jetta. Cette nouvelle marque reprend le nom de la berline quatre portes dont l'actuelle génération (la septième) n'est plus commercialisée en Europe. Pas question du continent européen pour cette marque Jetta nouvelle qui sera distribuée exclusivement en Chine, sur un marché qui pèse 50 % des livraisons mondiales du groupe allemand. La marque Jetta qui est une coentreprise Volkswagen Group-FAW Group, dispose aujourd’hui de trois modèles : une berline VA3 et deux SUV Jetta VS5 (voir photo) et Jetta VS7. Pour l’Europe, la voiture abordable de Volkswagen devrait être électrique. Il s’agira de deux modèles zéro émission de moins de 20 000 euros qui seront extrapolés du concept-car ID.Life. Un petit SUV d’environ 4,10 m de long arrivera en 2025 et une auto d’un gabarit plus réduit sera présentée dans un second temps.

Datsun, Lada : les autres marques low cost du groupe Renault-Nissan

Pour le groupe Renault, les choses sont claires il faut capitaliser sur Dacia, qui va renouveler ses produits et en créer de nouveaux dont le Dacia Jogger que nous venons d’essayer sur Caradisiac. Cette volonté de faire progresser Dacia n’empêche pas d’autres marques du groupe de créer des voitures abordables.

C’est le cas de Nissan qui a relancé la marque Datsun en Inde (puis en Afrique du Sud, Indonésie, Russie…) et propose tout un tas de modèles pour l’Afrique et l’Asie : les Datsun Go, Datsun Go+ et Datsun Cross, tous trois dérivés de la Nissan Micra, la Datsun Redi-Go sur base de Renault Kwid. Pour la Russie, ce sont les Datsun On-Do sur base de Lada Granta et Datsun Mi-Do sur base de Lada Kalina qui sont distribuées sur ce marché. Si les Datsun ne viennent pas en France, ce ne devrait pas être le cas du remplaçant du Lada Niva (qu devrait reprendre ce célèbre patronyme) puisque le groupe Renault veut relancer la marque dans notre pays, mais pas avant 2024. Pour le moment, la marque russe se contente de vendre son Lada Niva Bronco à trois portes dont la carrière a débuté en 1977 et de faire un gros restylage sur l’autre Niva, le Chevrolet Niva conçu en 2002 (qui n’est qu’un Niva Legend modifié) et lui donne au passage l’appellation Lada Niva Travel.