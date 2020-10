Dossier nouveautés : les futures Volkswagen

Avec un total de 6,3 millions de véhicules vendus dans le monde entier en 2019, la marque Volkswagen fait figure de géant sur le marché automobile mondial. Si la pandémie de Covid peut perturber les ventes de Volkswagen cette année, le constructeur allemand reste néanmoins en très bonne santé et poursuit ses investissements pour augmenter sa production.

SUV et voitures électriques en pointe

Deux axes de progression ont été privilégiés par Volkswagen. Un élargissement de sa gamme de SUV et un fort investissement sur les autos électriques. Pour les SUV, quatorze modèles de SUV badgés Volkswagen sont déjà commercialisés dans le monde entier et ce n’est pas près de s’arrêter puisque Volkswagen compte produire en plus du SUV électrique Volkswagen ID.4 qui vient d’arriver, un SUV coupé qui pourrait se nommer simplement ID.4 Coupé. Du côté des véhicules thermiques, la marque qui vient de restyler sa star Volkswagen Tiguan (700 000 exemplaires vendus en 2019) compte le renouveler en 2022 et veut introduire en Europe l’an prochain le Volkswagen Nivus (commercialisé au Brésil), un SUV Coupé situé entre le T-Cross et le T-Roc. Tandis qu'en Chine, un Tiguan Coupé vient de voir le jour. Il se nomme Tiguan X.

De l’hybride pour les voitures thermiques

Pour l’électrique, Volkswagen voit les choses en grand et veut proposer une vraie famille de modèles capables de séduire l’ensemble des automobilistes de la planète. De grandes ambitions et des moyens, puisque ce sont 11 milliards d’euros qui seront investis dans l’électro-mobilité d’ici à 2024 ! Aucun secteur du marché ne sera oublié et il y aura des petits SUV, des monospaces, des berlines électriques, tandis que les voitures thermiques disposeront toutes de versions hybrides : léger Mild-Hybrid ou Plug-in.

La famille Golf se renouvelle

S’il se lance avec gourmandise dans l’électro-mobilité, le constructeur de Wolfsburg n’en oublie pas pour autant les autos qui ont fait son succès. En particulier la Volkswagen Golf dont la huitième génération vient d’apparaître et dont la famille ne cesse de se compléter. Ainsi les versions Golf GTE (Plug-in de 245 ch), Golf GTD (200 ch), Golf GTI (245 ch) arriveront dans quelques jours chez les concessionnaires, tandis qu’une version sportive Golf R est également programmée. Par rapport à l’ancienne génération, la nouvelle R verra sa puissance passer de 300 à 333 ch.