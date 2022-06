Dossier : Top 10 des citadines les plus maniables et les plus faciles à garer

Devant une place de parking entre deux voitures le long d’un trottoir, les automobilistes ne sont pas égaux entre eux. Cela ne tient pas seulement à leur facilité à faire des créneaux, mais aussi, et surtout, à la taille de leur automobile et la faculté qu’à leur voiture à braquer. Pour savoir si une voiture braque bien, on cherche dans sa fiche technique le diamètre de braquage qui est exprimé en mètres.

Deux méthodes au choix

Si la donnée qui est inscrite sur la fiche technique est de dix mètres, cela veut dire que la voiture en tournant au maximum le volant peut faire un demi-tour complet sur une route à condition que celle-ci mesure au moins dix mètres de large. Si la donnée est de 9 mètres, cette auto aura encore plus de facilité à faire demi-tour. Il existe plusieurs méthodes pour trouver le diamètre de braquage d’une auto : une mesure dite « entre trottoirs », une autre dite « entre murs ». La première comme son nom l’indique prend la mesure entre trottoirs, c’est-à-dire en prenant la mesure à partir du bord extérieur de roue extérieure au virage, sans tenir compte du porte-à-faux avant, l’autre en prenant en compte la carrosserie du véhicule, voir le schéma ci-dessous.

L’empattement est à prendre en compte

Les constructeurs prennent un malin plaisir à utiliser la mesure « entre trottoirs » qui est la plus performante, mais sans l'indiquer forcément dans les fiches techniques. Il est donc parfois difficile de savoir quelle mesure a été utilisée. D’autres éléments peuvent permettre de savoir si une voiture est plus maniable lors des manœuvres de parking qu’une autre, par exemple l’empattement. Plus l’empattement est long, plus la voiture aura un grand diamètre de braquage. Ainsi une Dacia Sandero qui affiche un diamètre de braquage de 10,50 mètres (mesure entre-trottoirs) avec un empattement de 2,60 mètres tourne mieux qu’un break Dacia Jogger affichant un empattement de 2,90 m et un diamètre de braquage de 11,70 mètres (entre trottoirs). Autre mesure, pouvant pénaliser les manœuvres de parking : le gabarit de l’auto. C’est une évidence, il est plus facile de garer entre deux véhicules, une Smart Fortwo de 2,70 m de long qu’une Skoda Fabia de 4,11 mètres de long.

Traction et propulsion, pas le même combat

L’architecture du véhicule peut réduire ou augmenter l’angle de braquage d’une auto. L’architecture "propulsion" permet d’obtenir un meilleur diamètre de braquage, tandis que l’architecture "traction" est pénalisée, car la présence de la boîte-pont et des cardans empêche les roues avant de prendre un angle important. Ainsi les modèles d’entrée de gamme d’une Mercedes Classe A et d’une Mercedes Classe C ont des diamètres de braquage très proches (11 mètres pour l’une, 11,1 mètres pour l’autre) alors que l’empattement de la Mercedes Classe A est de 2,73 m et celui de la Mercedes Classe C de 2,86 m. Il est bon de noter que la technologie ayant fait d’énormes progrès, la présence de roues arrière directrices permettent d’améliorer les manœuvres de parking pour certaines berlines haut de gamme.

Deux catégories au menu

Pour réaliser notre Top 10 des citadines les plus maniables et faciles à garer, nous nous sommes intéressés au diamètre de braquage de tous ces véhicules, mais aussi à leur empattement et à leur gabarit. Il y a deux classements, celui des mini-citadines (moins de 3,80 mètres de long) et celui des citadines polyvalentes (plus de 3,80 mètres de long). Nous avons volontairement mis de côté les quadricycles à moteur électrique des marques généralistes qui sont très avantagés par leur petite taille et leur rayon de braquage réduit. À ce petit jeu, c’est la Renault Twizy qui gagne devant la Citroën Ami et l’Opel Rocks-e, une cousine technique de l’Ami, mais qui n’est pas vendue chez nous, mais en Allemagne.