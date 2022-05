Dossier : toujours plus de SUV

En quelques années, le marché automobile a bien changé. Les monospaces ont presque tous disparu de la circulation, les moteurs diesels n’ont plus la cote, l’électricité est dans l’air et les SUV font les beaux jours des constructeurs. Il n'y a pas de raison que cela change dans les prochains mois, surtout en ce qui concerne les SUV, étant donné que les nouveautés se succèdent.

Les SUV représentent la moitié des ventes !

Il faut dire qu’avec des ventes en France flirtant avec les 50 % (c’est la même chose en Europe), les SUV ont de grandes chances de rester la priorité pour de nombreux constructeurs. Mais attention, pour la plupart des modèles, c’est l’offre électrique qui va croître, qu’elle soit hybride ou 100 % électrique. C’est que l’Europe veut des véhicules propres et sur ce plan, les SUV qui sont lourds et consomment plus qu’une berline, ne sont pas à la fête. C’est pourquoi, les constructeurs veulent en convertir certains à l’électrique. C’est le cas du Porsche Macan par exemple, mais aussi du Volvo XC90, tandis que la plupart des constructeurs glisseront dans la gamme une ou plusieurs versions hybrides voisinant avec une 100 % électrique tout en essayant de maintenir le plus longtemps possible une offre thermique, microhybridée la plupart du temps.

Et Ferrari créa un SUV !

De nouveaux venus s’intéressent aux SUV. C’est le cas des constructeurs chinois dont les marques MG, Nio, Seres, Wey, apportent une teinte d’exotisme sur le marché. Et puis, les marques sportives réfractaires à ces SUV, 4x4 et tout-terrain, se mettent à les apprécier ou tout du moins à leur faire une petite place dans leur gamme. On connaissait déjà l’Aston Martin DBX, le Lamborghini Urus, le Maserati Levante, mais de nombreux autres vont apparaitre. C’est le cas d’Alpine qui va créer un Alpine A410 (un patronyme non-officiel) qui sera électrique, de Lotus qui lance l’Eletre de 600 ch et de… Ferrari qui va présenter prochainement son Ferrari Purosangue. Décidément rien ne va plus et Maserati double même la mise avec le nouveau Maserati Grecale.

Les SUV sont partout, vous le constaterez avec ce dossier qui présente plusieurs dizaines de nouveaux modèles.