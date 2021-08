DS 4 - Retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai

Depuis son lancement, DS se cherche un peu, peinant à placer correctement le curseur entre raffinement et clinquant, entre luxe et surcharge. Mais la marque premium à la française semble avoir atteint un équilibre complexe avec cette seconde génération de DS 4 au dessin plus subtile et à la présentation intérieure plaçant autant d'importance dans l'esthétique que dans l'ergonomie.

Et c'est peut-être justement sur le terrain des compactes que DS a justement le meilleur coup à jouer, profitant à la fois de l'expérience colossale dans le segment du groupe Stellantis mais aussi d'une offre allemande dans le domaine qui rentre dans le rang tant au niveau mécanique que de la ligne.

Tient-on enfin une proposition à même de tenir tête à ses concurrentes germaniques au delà de tout chauvinisme déplacé ? C'est l'une des questions auxquelles nous devrons répondre demain en en prenant le volant pour la première fois. Et comme d'habitude, nous vous emmenons avec nous pour découvrir en direct nos premières impressions sur notre page Facebook avant de les retrouver ici en différé.