DS 7 (2022): les commandes sont ouvertes, gamme à partir de 44 700 €

Lancé en 2017, le DS7 assure à lui seul la moitié des ventes de DS, la jeune marque premium tricolore. A l’occasion de son récent restylage, que nous vous avons présenté de façon détaillée en vidéo sur Caradisiac, celui-ci a perdu l’appellation Crossback…mais gagné encore en séduction, avec un style plus affirmé et une finition toujours plus soignée.

La nouvelle gamme, déclinée en 5 niveaux de finition et 4 motorisations, est disponible à la commande dès aujourd’hui en France, avec des tarifs s’échelonnant entre 44 700 € et 78 400 €.

Le seul bloc purement thermique est le très sobre diesel BlueHDi 130, accouplé à une boîte auto 8 rapports, pour lequel la marque annonce une consommation moyenne de 4 l/100 km (106 g de CO2/km).

Trois moteurs hybrides essence rechargeables, dont les puissances s’établissent à 225, 300 et 360 ch complètent la gamme, les deux dernières disposant de quatre roues motrices.Notez que les versions hybrides rechargeables revendiquent une autonomie d’une soixantaine de kilomètres selon la norme WLTP AER combiné, laquelle pourrait aller jusqu’à 80 km en utilisation purement urbaine.

La gamme se voit chapeautée par une version E-Tense 4x4 360 ch qui sera initialement proposée dans la seule finition La Première, à l’équipement pléthorique.

Celle-ci dispose d’un châssis spécifique abaissé de 15 mm, et repose que des voies élargies de 24 mm à l’avant et 10 mm à l’arrière. Les freins sont également revus, avec des disques de 38 cm mordus par des étriers 4 pistons. On note enfin que cette version musclée affiche 1 885 kilos sur la balance, valeur correcte pour la catégorie.

Les premières livraisons de la nouvelle gamme DS 7 interviendront en fin d’année.

La gamme, les prix :