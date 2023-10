DS 7 Vauban (2024) : un nouveau SUV blindé comme celui d'Emmanuel Macron

Créé tout spécialement pour le Président Emmanuel Macron avec le spécialiste des véhicules blindés Welp, le DS 7 Elysée profite d’un blindage intégral et d’une préparation spécifique pour assurer le confort et la sécurité du plus haut élu du pays. Et DS Automobiles cherche désormais à se positionner comme une marque premium commercialisant des véhicules blindés en petite série, à la façon de Mercedes, Audi ou de BMW.

Voilà donc le DS 7 Vauban, dont le nom fait évidemment référence aux célèbres fortifications de l’ingénieur Sébastien Le Prestre construites pendant le XVIIème siècle. Basé sur le DS 7 hybride rechargeable dans sa version E-Tense 300 chevaux (comme le DS 7 Elysée), il ne profite pas du même empattement rallongé de 20 centimètres que ce dernier. Conçu avec le département français de Welp, qui l’assemblera à Hérimoncourt dans le Doubs, le DS 7 Vauban revendique un blindage de la classe VPAM 4 qui, d’après Wikipedia, permet d’arrêter les balles d’un calibre allant jusqu’au 357 Magnum et au 44 Magnum (le DS 7 Elysée, lui, a droit un standard plus haut).

Ce niveau de protection reste en-dessous de la BMW i7 Protection électrique que nous avions détaillé au salon de Munich, puisque cette dernière répond à la classe VR9/VR10 permettant d’arrêter des projectiles de plus gros calibre. Voilà sans doute ce qui permet à DS d’annoncer « une masse très contenue sans altération du comportement dynamique » (le blindage de la BMW pèse plus d’une tonne et demie). Pour ceux qui craignent leurs ennemis équipés d’armes lourdes en revanche, il faudra opter pour un autre véhicule.

La commercialisation débutera en avril 2024

« Des aramides, une classe de matériaux légers et particulièrement résistants aux impacts et à la chaleur, et des vitrages de sécurité viennent renforcer le véhicule pour atteindre un niveau de protection VPAM 4. La transformation intérieure est supervisée par des selliers, afin d’assurer un niveau de raffinement exemplaire. », précise DS Automobiles dans son communiqué. Pour l’instant, on ignore la masse et surtout le prix de ce DS 7 Vauban mais on sait qu’il sera commercialisé à partir du mois d’avril 2024.