DS Automobiles prépare un SUV Coupé

Le SUV Coupé est une carrosserie qui plaît, même si l’on peut douter de la sportivité d’un tel modèle, le profil dynamique de ces autos avec leur ligne de toit fuyante augmente leur attrait. C’est pour cette raison que la marque de luxe française, DS Automobiles, a décidé de créer un modèle de ce type. Déjà en 2020, le constructeur avait présenté un concept-car Aero Sport Lounge qui donnait quelques indications sur le futur de la marque et sur les choix qui conduiraient à élargissement de gamme.

C’est d’ailleurs ce concept-car qui va servir d’inspiration au modèle de série qui devrait reprendre à son compte des éléments de style. Ce sera vrai pour le profil de ce modèle et en particulier la partie arrière avec un hayon très incliné dans le prolongement de la ligne de toit fuyante. S’il est moins exubérant que le prototype, le futur SUV coupé DS 8 aura beaucoup de charme et devrait plaire aux automobilistes qui cherchent à se démarquer.

Ce modèle qui devrait être dévoilé en fin d’année ou au début de l’an prochain et devrait mesurer dans les 4,80 m de long (soit plus de 20 cm que le DS 7) et se verra doté d’un bel empattement permettant de disposer d’un habitacle spacieux en particulier pour les occupants des places arrière. Juché sur de grandes roues, ce modèle sera exclusivement disponible avec une motorisation électrique.

Le futur DS 8 utilisera, comme le prochain Peugeot 3008 qui sera dévoilé fin 2023, la plateforme STLA Medium. Cette base technique innovante peut recevoir de grosses batteries de 100 kWh, ce qui permettra au DS 8 de bénéficier d’une autonomie de plus de 650 km. De quoi en faire un vrai vaisseau amiral pour la marque française.

Le DS 8 devrait bénéficier des toutes dernières évolutions des aides à la conduite et bien entendu d’un dispositif de conduite autonome de niveau 2, voire de niveau 3. Le constructeur devrait faire un effort particulier en ce qui concerne l’instrumentation numérique de ce modèle et de son offre multimédia. Attendons-nous à voir apparaître dans l’habitacle de gigantesques écrans.

Le futur SUV coupé DS 8 en dix points

SUV coupé cinq places, cinq portes

Présentation fin 2023 ou début 2024

Lancement à la mi-2024

Inspiré du concept-car Aero Lounge présenté en 2020

Plateforme STLA Medium

Disponible uniquement avec des motorisations électriques

Puissances : 245, 450 ch et + 600 ch

Versions deux et quatre roues motrices

Autonomie : + de 650 km

Tarif : 58 000 €*

*Estimation