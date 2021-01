E85 : Ford annonce 6 nouveaux modèles FlexiFuel, dont les Puma et Kuga hybride

On se souvient du succès du Kuga Flexifuel, apparu en 2019. La motorisation compatible E85 avait boosté les ventes du SUV, pourtant en fin de carrière. 6 000 exemplaires avaient été écoulés, représentant 65 % des volumes de 2019. Il semblait curieux de le voir sans suite. Ford a pris son temps, mais pour la bonne cause, puisque le Flexifuel va faire un retour en force dans sa gamme.

La marque vient d'annoncer six modèles dotés d'un moteur qui peut tourner avec ce carburant qui contient de 65 à 85 % d'éthanol d'origine végétale ! Il y a quatre modèles particuliers et deux utilitaires. Louis-Carl Vignon, président de Ford France, souligne que cette gamme permet de couvrir 85 % de sa clientèle.

Le Flexifuel sera ainsi proposé avec la Fiesta (3 et 5 portes), dotée du 1.0 Ecoboost de 95 ch. Puis on le trouvera sur le petit SUV Puma, avec le 1.0 Ecoboost de 125 ch. Les Focus berline et break auront le 1.0 Ecoboost 125 ch, qui sera en plus doté de la micro-hybridation.

Et le Kuga, celui avec qui tout avait recommencé ? Il sera bien de retour en Flexifuel, avec une bonne nouvelle : sa motorisation compatible E85 sera la variante hybride simple (2.5 de 190 ch). Grâce à l'association des deux atouts, ce Kuga devrait avoir un coût à l'usage particulièrement intéressant ! Côté utilitaires, ce sera la Fiesta Van (1.0 95 ch) et le Transit Connect (1.0 Ecoboost 100 ch micro-hybride).

Ford indique que les commandes seront ouvertes au printemps, avec un début des livraisons cet été pour les Puma et Tourneo Connect. Les autres modèles suivront à la rentrée. Il n'y a pas encore de prix, mais Louis-Carl Vignon a promis un surcoût limité, évoquant 200 € seulement. Côté CO2, pas de malus à l'horizon, car les modèles E85 profitent d'un abattement de 40 du taux appliqué à la carte-grise. Ces modèles seront ainsi entre 65 et 75 g/km.