eBay développe la vente de pièces détachées autos d'occasion

On compte en France, chaque année environ 1,3 million de véhicules hors d'usage (VHU). La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a prévu la mise en place d’une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour améliorer les performances de collecte et de traitement des véhicules hors d’usage, de développer l’économie circulaire des véhicules et de lutter plus efficacement contre la filière illégale. Dans ce cadre (décret du 24 novembre 2022), il est prévu que le détenteur d’un véhicule en fin de vie doit le remettre à un centre VHU et que ce dernier a l'obligation de lui reprendre gratuitement. Cette règle s’applique également à la prise en charge des véhicules « abandonnés ». Seuls les VHU sont habilités au traitement et au recyclage de ces véhicules.

Sur les 1 680 centres de traitement de VHU, seulement 996 produisent de la pièce issue de l’économie circulaire (PIEC) pour un total de 15 millions de PIEC annuel. Un marché de la pièce d’occasion « en progression annuelle à deux chiffres » selon Francesco Faà di Bruno, responsable pièces et accessoires auto-moto eBay France et Italie. Garagistes et réparateurs doivent proposer à leurs clients ce type de pièce de rechange aux côtés de produits neufs. Mais d’après un baromètre Opinion Way, 60 % des garagistes ne le proposent jamais et 27 % pas à chaque devis. Alors même que 68 % des Français pourraient envisager le recours à ce type de produits. Résultat les PIEC ne représentent que 5 % du marché des pièces détachées dans l’Hexagone contre 20 % aux États-Unis.

Garantie, agrément et traçabilité

Alors que le coût moyen lié aux sinistres automobiles connaît une hausse régulière de 600 € en 201 à 667 € 2023 voire 700 euros d’ici la fin de l’année, eBay compte développer le nombre de VHU (200, actuellement, soit 50 % du business pièces détachées du site) sur son market place et les accompagner dans leur digitalisation. Une façon pour eux de développer leur business à l’international en s’appuyant sur les 132 millions d’utilisateurs du site dans 190 pays. Moyennant un abonnement de 130 euros par mois et 9 % de commission sur chaque article vendu. Afin de rassurer les clients qui hésiteraient à sauter le pas de la pièce d’occasion, eBay s’engage à ne vendre que des pièces provenant de centre véhicules hors d’usage agrémentés par les préfectures. Et pour être sûr de la compatibilité de la pièce avec votre véhicule, il suffit de rentrer son numéro minéralogique. Toutes les pièces sont quant à elles garanties 6 mois minimum.

50 % à 70 % moins chère qu’une pièce neuve

Sur le site, la partie pièces d'occasion est répartie en trois entités principales : carrosserie extérieure, boîte de vitesses et moteurs complets. Sur l’ensemble de ces pièces Francesco Faà di Bruno, constate un écart significatif avec le prix de la pièce neuve constructeur « de 50 % jusqu'au moins 70 %, voire 75 %, sur certains produits. Par exemple sur une Peugeot 206 aujourd'hui, vous pouvez trouver un hayon arrière d'occasion à 135 € contre 620 € chez le constructeur. » En misant sur ce marché émergent, le site eBay souhaite devenir le leader de la pièce auto d'occasion. Et au passage, essayer de rebondir après que le volume d'affaires engrangé par eBay en 2022 ait chuté de 18 % par rapport à 2019.