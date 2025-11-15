Électrique, le futur SUV coupé BMW iX4 est encore au stade la mise au point.

L’actuelle génération du SUV coupé Bmw X4 est arrivée en 2018 et a été restylée en 2021. Jusqu’à présent ce modèle ne disposait pas de version électrique. La nouvelle génération va combler ce manque, mais celle-ci ne sera plus disponible qu’avec des batteries, car le BMW X4 thermique est condamné par la faute d’une courbe des ventes atone (ce modèle n’est d’ailleurs disponible que sur stock).

Même si le BMW X4 n’est plus thermique, il n’a pas de raison d’être triste puisque la nouvelle génération électrique de ce modèle devrait mériter le détour. Tout d’abord, parce que le futur BMW iX4 se dote de la nouvelle plateforme « Neue Klasse » que le BMW iX3 a inaugurée et que le SUV coupé va également reprendre à son compte les motorisations du iX3.

Une variante « coupé » pour plus de sportivité

Le premier SUV coupé de la marque munichoise est le BMW X6 présenté en 2008, c’est d’ailleurs lui qui lance la mode du SUV coupé ou Sports Activity Coupé. Le BMW X4 est le SUV coupé que la marque allemande présente en 2014 à New York, viendra ensuite le BMW X2 en 2018. À chaque fois la recette est simple, proposer une variante « coupé » d’un modèle connu, le X6 est la variante « coupé » du X5, le X4 celle du X3 et le X2 celle du X1. Pour le futur BMW iX4 qui est encore en période de mise au point, il devient la version « coupé » du BMW iX3 et reprend un grand nombre d’éléments de ce modèle tout en se différenciant par un profil « fastback » plus sportif.

Architecture 800 volts pour le iX4

Les prototypes du BMW iX4 circulent à Munich depuis peu et ce modèle se prépare à sa présentation qui devrait avoir lieu dans le courant de l’année prochaine pour une entrée sur le marché vers la fin de 2026. Grâce à la plateforme « Neue Klasse », le nouveau BMW iX4 disposera d’une architecture 800 volts qui permet une autonomie de 350 km après 10 minutes de recharge en 400 kW. La première version de ce futur BMW iX4 s’équipera de la motorisation 50 xDrive de 469 ch avec transmission intégrale électrique. Vont venir plus tard d’autres motorisations électriques dont une motorisation électrique d’entrée de gamme. Avec la motorisation 50 xDrive, l’autonomie du BMW iX4 devrait atteindre les 650 km sur un parcours mixte.