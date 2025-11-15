Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw X4

Électrique, le futur SUV coupé BMW iX4 est encore au stade la mise au point.

Paul Pellerin

SCOOP – La version SUV coupé du BMW iX3 est en préparation. Celui qui se nommera BMW iX4 reprendra de nombreux éléments du BMW iX3 à commencer par la nouvelle base technique « Neue Klasse » et devrait être disponible sur le marché vers la fin de 2026.

L’actuelle génération du SUV coupé Bmw X4 est arrivée en 2018 et a été restylée en 2021. Jusqu’à présent ce modèle ne disposait pas de version électrique. La nouvelle génération va combler ce manque, mais celle-ci ne sera plus disponible qu’avec des batteries, car le BMW X4 thermique est condamné par la faute d’une courbe des ventes atone (ce modèle n’est d’ailleurs disponible que sur stock).

Même si le BMW X4 n’est plus thermique, il n’a pas de raison d’être triste puisque la nouvelle génération électrique de ce modèle devrait mériter le détour. Tout d’abord, parce que le futur BMW iX4 se dote de la nouvelle plateforme « Neue Klasse » que le BMW iX3 a inaugurée et que le SUV coupé va également reprendre à son compte les motorisations du iX3.

Les prototypes sont en train de circuler à Munich depuis peu. On voit très bien la face avant caractéristique du style « Neue Klasse » et, malgré le camouflage, laisse déjà entrevoir les éléments graphiques définitifs des projecteurs et des feux arrière.

Une variante « coupé » pour plus de sportivité

Le premier SUV coupé de la marque munichoise est le BMW X6 présenté en 2008, c’est d’ailleurs lui qui lance la mode du SUV coupé ou Sports Activity Coupé. Le BMW X4 est le SUV coupé que la marque allemande présente en 2014 à New York, viendra ensuite le BMW X2 en 2018. À chaque fois la recette est simple, proposer une variante « coupé » d’un modèle connu, le X6 est la variante « coupé » du X5, le X4 celle du X3 et le X2 celle du X1. Pour le futur BMW iX4 qui est encore en période de mise au point, il devient la version « coupé » du BMW iX3 et reprend un grand nombre d’éléments de ce modèle tout en se différenciant par un profil « fastback » plus sportif.

À l’instar des éléments techniques provenant du BMW iX3, le BMW iX4 reprendra également le mobilier de l’habitacle, en particulier le tableau de bord futuriste avec le BMW Panoramic iDrive, un bandeau panoramique en bas du pare-brise.

Architecture 800 volts pour le iX4

Les prototypes du BMW iX4 circulent à Munich depuis peu et ce modèle se prépare à sa présentation qui devrait avoir lieu dans le courant de l’année prochaine pour une entrée sur le marché vers la fin de 2026. Grâce à la plateforme « Neue Klasse », le nouveau BMW iX4 disposera d’une architecture 800 volts qui permet une autonomie de 350 km après 10 minutes de recharge en 400 kW. La première version de ce futur BMW iX4 s’équipera de la motorisation 50 xDrive de 469 ch avec transmission intégrale électrique. Vont venir plus tard d’autres motorisations électriques dont une motorisation électrique d’entrée de gamme. Avec la motorisation 50 xDrive, l’autonomie du BMW iX4 devrait atteindre les 650 km sur un parcours mixte.

Bmw X4

