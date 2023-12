Elle s'offre une Bugatti Chiron Super Sport de 1600 chevaux pour ses 70 ans

D’après une enquête d’Auto-Ways datant de 2021, c’est Citroën qui possédait à cette date les clients les plus âgés en moyenne. L’automobiliste au volant d’une auto neuve de la marque aux chevrons cette année-là avait en moyenne 61,6 ans, contre 58,1 ans pour le propriétaire de Renault ou 56,3 ans pour celui qui roulait en Peugeot. A l’inverse, les clients de Tesla avaient en moyenne 44,7 ans et ceux de Seat, 46,1 ans. D’après cette même étude, le propriétaire d’Audi A8 avait en moyenne 68 ans. Voilà assurément un genre de voiture confortable que les seniors plébiscitent (71 ans en moyenne pour les clients de la DS 9), pour des raisons qui paraissent logiques. Même si l’âge aide souvent à bénéficier d’un compte en banque bien rempli, les acheteurs de voitures sportives restent en moyenne un peu plus jeunes que ceux des limousines de luxe : l’Aston Martin DB11 et la Ferrari 488 GTB, toutes deux remplacées depuis, revendiquaient une moyenne d’âge de respectivement 60 et 66 ans pour leurs propriétaires.

Bugatti ne communique traditionnellement pas sur l’âge moyen de ses clients, même si la marque s’amusait parfois à jouer avec certaines données sur la vie des propriétaires de ses autos. En 2014, l’ancien patron Wolfgang Durheimer avait en effet déclaré que les clients de Bugatti possédaient en moyenne « 84 voitures, 3 jets et un yacht ». Et elle nous raconte aujourd’hui la belle histoire d’une cliente qui vient, à 70 ans, de s’offrir un très beau cadeau d’anniversaire. Il y a vingt ans, elle est tombée amoureuse d’un rarissime exemplaire de la Bugatti Type 57 SC Atlantic, cette auto qui pourrait théoriquement viser le record absolu de valeur automobile si l’un des trois exemplaires connus était revendu prochainement. Deux décennies plus tard, son mari lui a proposé d’aller chez Bugatti à Molsheim pour configurer elle-même la Bugatti de ses rêves et elle a choisi de s’inspirer très précisément de la Type 57 SC qui l’avait jadis tant impressionné.

1600 chevaux et une configuration unique

Il s’agit d’une Chiron Super Sport de 1600 chevaux, seule version de la Chiron encore en production actuellement (avec peut-être quelques exemplaires restants de la Pur Sport ?) à quelques mois de sa fin de carrière. Pour la concevoir, les designers de Bugatti sont allés observer l’exemplaire de la Type 57 SC Atlantic admirée par la cliente, exposée dans le musée Guggenheim de Bilbao. Sa couleur, le traitement de sa calandre ou encore les finitions de l’intérieur répliquent quasiment ceux de son ancêtre et il s’agit évidemment d’un exemplaire unique. On ne connaît pas son prix mais le modèle sans option vaut 3,84 millions d’euros. Et malgré ses performances délirantes, il s’agit d’une auto relativement confortable à utiliser dans la vie de tous les jours. Il faudra juste se baisser davantage que pour s’installer à bord d’un SUV Citroën…