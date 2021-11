Les clients Tesla sont les plus jeunes de France

Même si les constructeurs conçoivent certains modèles afin de séduire les jeunes clients, l'âge moyen des acheteurs de voitures neuves est historiquement élevé puisqu'il se situe à un peu plus de 55 ans, mais il existe d'importantes disparités entre les marques.

Ainsi - et certains diront que ce n'est pas une surprise - , les clients les plus âgés sont ceux de Citroën. Leur âge est de 62 ans. À l’inverse, la marque la plus jeune est Tesla avec des clients âgés de 44,7 ans soit 10 ans de moins que la moyenne, ce qui est énorme. La firme d'Elon Musk devance donc désormais Seat avec 46 ans, ce qui confirme également l'attractivité des produits du constructeur espagnol auprès des jeunes conducteurs. Une caractéristique qui touche également les autres marques du groupe Volkswagen puisque la moyenne d’âge est de 50,1 ans pour Skoda, 51,3 ans pour Volkswagen et qu’Audi a la clientèle la plus jeune des trois premium allemandes avec 52,3 ans contre 54,8 ans pour Mercedes et 55,8 ans pour BMW.

L'autre phénomène intéressant est l'arrivée des marques chinoises sur le marché français. Celles-ci qui commercialisent majoritairement des modèles électriques bénéficient d'un double effet : tout d'abord le phénomène de nouveauté qui intéresse plus les jeunes mais aussi les véhicules électriques qui séduisent des clients âgés de cinq ans de moins que ceux des thermiques. À cela s'ajoute aussi le fait que la clientèle est souvent des primo-accédants et n'est donc pas sensible à la fidélisation vis-à-vis d'une marque. Résultats, l'âge moyen de ces marques est peu élevé : Aiways est à 48 ans contre 50 ans pour MG.

Et les marques françaises, me direz-vous? Eh bien, il y a du travail car Renault et Peugeot sont loin d'être à ce niveau avec des moyennes respectives de 58 et 56 ans. Pour la marque au lion, la montée en gamme peut expliquer ce vieillissement des acheteurs.

En conclusion, alors que les marques avancent tous vers l'électrique, ce qui a tendance à faire grimper les prix, on peut s'interroger sur les conséquences de ces deux tendances opposées auprès de la clientèle.