En Allemagne, les Tesla Model 3 et Fiat 500 en location

Pas de premier loyer gonflé, de frais supplémentaires ou de complications, le but est de proposer un format simple pour des personnes souhaitant tester la voiture électrique sans prise de tête, et sous un format d'abonnement. En effet, habituellement, le leasing (LLD ou LOA) comporte un premier loyer avec apport important, et certains frais de restitution.

En Allemagne, la société Tchibo, qui est dans un secteur d'activité bien différent de l'automobile, se lance dans la location de voiture électrique en association avec Like2drive. Un format qui se démocratise en Europe à mesure que des grandes entreprises divertissent leurs activités. Nous l'avons vu en France, notamment, avec Leclerc qui propose certaines autos à la location à la journée.

Tchibo propose les Tesla Model 3 et Fiat 500 électrique à la location. Il faut compter 777 € par mois pour la première, sur un engagement de 12 ou 24 mois et avec 10 000 km par an, tandis que la seconde est disponible contre 289 € par mois sur 13 mois et 13 000 km. Le contrat comporte l'assurance, les pneumatiques de saison (hiver et été) et les révisions, même si, sur des véhicules électriques et à ce kilométrage, elles seront franchement un peu inutiles. L'utilisateur n'a que la charge à payer.

En France, la moins chère des Tesla Model 3 en LLD avec des prestations similaires est disponible à partir de 720 € par mois.