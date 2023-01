L’actualité d’Alfa Romeo est centrée sur les versions revues de la berline Giulia et du SUV Stelvio. Pas de gros changements, mais des évolutions bienvenues. Les deux modèles adoptent une nouvelle signature lumineuse, rappelant celle du Tonale, et un éclairage à LED avec la fonction matricielle. Les feux arrière ont aussi droit à un graphisme revu. À l’intérieur, les compteurs sont désormais numériques, via une dalle de 12,3 pouces, et les mises à jour ont lieu à distance (OTA).

dailymotion En direct du salon de Bruxelles - Le stand Alfa Romeo (vidéo)

Pour accompagner ce restylage, Alfa Romeo lance une série spéciale Competizione, mais elle n’est visible que sur la berline. Le Stelvio du stand doit se contenter de la finition Sprint. Cette série comporte de magnifiques jantes « téléphone » de 21 pouces, une teinte grise mate, tout en s’équipant notamment d’un système audio Harman/Kardon. Les Giulia et Stelvio Competizione seront lancés en mars prochain. On peut déplorer que ce restylage n’aille pas plus loin, notamment au niveau mécanique. En effet, aucune électrification n’est au programme. La marque se concentre plutôt sur les prochaines générations, qui seront entièrement électriques.

Alfa Romeo mise beaucoup sur son SUV compact, le Tonale. Deux exemplaires ont fait le déplacement : une version hybride simple et une hybride rechargeable Q4. Cette dernière offre une belle puissance de 280 ch, un 0 à 100 km/h abattu en 6,2 secondes et 69 km d’autonomie. Mais cela à un prix, 51 000 € minimum.

Le clou du spectacle de ce stand revient sans hésiter à la 33 Stradale de 1967. Il s’agit d’une berlinette basée sur une voiture de course Autodelta Alfa Romeo Tipo 33. Elle a été produite à seulement 18 exemplaires entre 1967 et 1969, et peut compter sur son moteur V8 de 1995 cm2 développant 230 ch pour l’emmener à 260 km/h. Un chiffre flatteur, obtenu notamment grâce à son poids contenu de seulement 700 kg.