Le stand Lexus fait la part belle aux SUV. Au rayon des nouveautés, c'est donc dans cette catégorie qu'on les retrouve.

dailymotion En direct du salon de Bruxelles - Le stand Lexus : les RX et RZ sont de sortie

Les deux modèles les plus mis en avant sont le nouveau RX, une nouvelle génération qui se distingue par le fait que celle-ci n'est plus uniquement disponible en hybride, mais aussi en hybride rechargeable. Une grande première pour ce modèle, qui représente la meilleure vente du constructeur japonais.

L'autre attraction est le RZ, le SUV 100% électrique fort de 313 ch et capable de parcourir jusqu'à 400 km en tout électrique grâce à sa batterie de 71,4 kWh. Au-delà de sa technique, sa principale particularité se situe dans l'habitacle avec un volant très atypique de type Yoke, proche des manches d'avion, qui se distingue par sa forme rectangulaire dépourvue de partie supérieure. Le RZ est le seul modèle à en disposer avec la Tesla Model S Plaid.

Pour le reste, c'est plus classique avec deux autres SUV, le NX et le UX, mais également la berline chère aux taxis et aux VTC, l'ES 300h ainsi que le magnifique cabriolet LC - l'un des beaux du marché.