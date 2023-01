En direct du salon de Bruxelles - Le stand Nissan : Ariya et X-Trail en tête de gondole

Chez Nissan, le blanc est de sortie puisque la majorité des modèles du constructeur japonais sont de cette teinte. Mis à part cette particularité esthétique, il y a bon nombre de nouveautés sur le stand Nissan, malgré des dimensions plus réduites que d'autres marques. En ayant ces modèles sous les yeux, on se rend ainsi compte de la jeunesse de la gamme de Nissan puisque le plus ancien modèle est le Juke apparu en 2019. L'accent n'est d'ailleurs pas trop mis dessus mais plus sur les véhicules les plus récents.

Parmi eux, bien évidemment, l'Ariya, deuxième modèle 100% électrique qui vient de terminer sur le podium - 3e place - de la voiture de l'année 2023, titre remporté par la Jeep Avenger. Deux niveaux de puissance sont disponibles : 160 kW avec la batterie de 63 kWh (218 ch) et 170 kW si elle grimpe à 87 kWh.

Ce salon est aussi l'occasion pour Nissan de mettre un coup de projecteur sur sa technologie "e-Power" qui équipe son SUV compact le Qashqai et le dispositif e-4Orce présent sur le X-Trail, dernier du nom. Dans le premier, le moteur électrique entraîne les roues avant. Le 3 cylindres thermique (158 ch) ne sert qu’à alimenter l’électrique ou à charger la batterie de 2,1 kwh alimentant l’électrique. La puissance totale est de 204 ch. Pour ce qui est du second, la variante 4 roues motrices baptisée "e4orce", ajoute un moteur sur l’essieu arrière pour fournir un total de 213 ch.

Enfin, pour les amateurs de sportivité, Nissan expose aussi sa formule e, discipline dans laquelle le constructeur est engagé depuis longtemps.