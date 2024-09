En Formule 1, on achève bien les pilotes

Land Norris vient de remporter le Grand Prix de Singapour de Formule 1 devant Max Verstappen et son coéquipier chez McLaren Oscar Piastri. L’écurie anglaise prend le large au championnat des équipes devant Red Bull mais Max Verstappen conserve 52 points d’avance sur Norris alors qu’il ne reste plus que 6 courses à disputer sur la saison 2024. Et grâce au meilleur tour réalisé en fin de course par Daniel Ricciardo sur sa Racing Bulls (écurie sœur de Red Bull) qui l’a arraché à Norris (lui enlevant un point), il suffirait au triple champion du monde en titre de terminer second dans toutes les courses restantes derrière lui pour qu’il soit sacré cette année.

Pour Daniel Ricciardo, d’ailleurs, ce Grand Prix de Singapour est chargé d’émotions. Avant-dernier de la course, l’Australien n’a pas brillé et termine très loin derrière son coéquipier Yuki Tsunoda douzième. Mais c’était sans doute la toute dernière course de sa carrière en Formule 1, son baquet étant récupéré par le jeune et prometteur Liam Lawson à partir de la prochaine course d’après des bruits de couloir insistants (et les organisateurs de la F1 qui le laissent entendre dans plusieurs communications officielles). Après avoir déjà quitté la Formule 1 une première fois à la fin de la saison 2022, Daniel Ricciardo ne semble plus en position de retrouver un poste de pilote titulaire ailleurs.

Voilà pourquoi son interview d’après course était réellement triste : « il y avait beaucoup d’émotion. Je sais que ça pourrait être fini. En plus j’étais très fatigué après la course, donc c’était une surenchère de tous ces éléments. Le cockpit est quelque chose auquel je m’étais habitué durant de nombreuses années, et je voulais savourer ce moment encore aujourd’hui », a-t-il confié au micro de la Formule 1 en ayant du mal à trouver ses mots et avec une petite voix.

Daniel Ricciardo, l’ancienne très grosse cote

Débutant en Formule 1 pendant la saison 2011 au sein de l’écurie de fond de grille HRT, Daniel Ricciardo s’est d’abord fait remarquer dans ses jeunes années chez Toro Rosso avant d’être préféré à son coéquipier français Jean-Eric Vergne pour récupérer le baquet de Mark Webber chez Red Bull aux côtés de Sebastian Vettel en 2014. C’est là où il a littéralement explosé sur le devant de la scène, battant régulièrement son quadruple champion du monde en titre de coéquipier qui avait déjà la tête chez Ferrari. Confronté à Max Verstappen à partir de 2016, Daniel Ricciardo parvenait à supporter la comparaison avec le Néerlandais alors que ce dernier était encore en phase d’apprentissage (avec notamment un accident mémorable au Grand Prix de Baku 2019 alors que les deux pilotes luttaient pour la victoire).

Peut-être incité à partir en raison de la grosse montée en puissance Verstappen chez Red Bull, Daniel Ricciardo est ensuite arrivé chez Renault où il a battu tous ses coéquipiers successifs au championnat pilotes (Nico Hulkenberg puis Esteban Ocon). Très en vue à ce moment auprès des écuries de pointe, il a signé en 2020 pour McLaren dès la saison suivante et c’est là que sa carrière a pris un tournant très défavorable : incapable de se hisser au niveau de son jeune coéquipier Lando Norris à la régulière au volant d'une voiture qu'il ne comprenait pas, il a fini par se faire virer de l’écurie malgré une victoire opportuniste au Grand Prix de Monza 2021.

Daniel Ricciardo a quand même eu une seconde chance chez Toro Rosso (devenue AlphaTauri puis Racing Bulls) à partir de la seconde moitié de la saison 2023, mais il s’est fait là aussi surclasser à la régulière par Yuki Tsunoda (lui-même battu à la régulière par le Français Pierre Gasly avant Ricciardo). Lassée de ses contre-performances régulières, la direction de Red Bull (qui influe toujours sur les choix de son écurie « B ») a décidé de s’en séparer comme l’ont rapporté de nombreux médias depuis quelques semaines. Ce Grand Prix de Singapour est donc très possiblement sa toute dernière course et son sourire légendaire, ainsi que son attitude positive en toutes circonstances, vont manquer à tout le paddock et les fans de la Formule 1. L’histoire retiendra quelques jolies victoires (il en a décroché huit au total), de beaux dépassements, de solides résultats (troisième du championnat pilotes en 2014 et 2016 avec Red Bull) et un caractère unique sur la grille de départ. Mais la Formule 1 est impitoyable avec les pilotes qui se font battre par leurs coéquipiers (sauf les fils de milliardaires).