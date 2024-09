Peut-on redresser Aston Martin et bâtir une écurie de F1 victorieuse par amour pour son fils ?

Lorsque le jeune pilote canadien Lance Stroll est arrivé en Formule 1 en 2017 chez Williams, son père Lawrence Stroll n’était qu’un des sponsors de l’écurie Williams. A cette date, il avait pourtant déjà dépensé environ 70 millions d’euros (d'après des estimations rapportées notamment par Nextgen F1) pour financer les années de jeune élève-pilote de son fils (avec un titre remarqué de champion de Formule 3 européenne en 2016) mais aussi de nombreuses séances de coaching privées, dont certaines avec d’anciennes Formule 1 Williams pour mieux le mettre dans le grand bain. Si le sport automobile a la réputation de nécessiter de gros moyens pour arriver à percer au plus haut niveau, le talent des meilleurs espoirs lors de leurs premières années décidant généralement de gros sponsors à miser financièrement sur eux pour l’avenir, la carrière de Lance Stroll reste étroitement liée à un unique sponsor personnel : son père.

Ainsi lorsque la Williams s’est mise à manquer cruellement de rythme à partir de 2018, Lawrence Stroll a saisi l’opportunité de racheter l’écurie Force India plus compétitive pour y placer son fils. Désormais installé à la direction de l’écurie (et non plus comme un simple sponsor), il l’a renommée « Racing Point » avant de la transformer en « Aston Martin Racing » à partir de la fin 2020, date à laquelle il est également devenu l’actionnaire principal du constructeur automobile anglais !

Et cette stratégie a été assortie d’investissements importants à des endroits clés pour améliorer les performances de l’écurie (mais aussi celles du constructeur avec un plan produit qui tient la route). Après des saisons 2021 et 2022 difficiles, Aston Martin a terminé à une honorable cinquième place en 2023 au terme d’une saison où l’écurie a réussi de beaux coups d’éclat avec Fernando Alonso. Elle reste cinquième pour l’instant en 2024 mais le recrutement récent de grands noms de l’ingénierie et surtout d’Adrian Newey, finalement récupéré par Aston Martin Racing alors qu’on l’avait annoncé un temps chez Ferrari, laisse augurer d’un avenir radieux pour l’équipe. Surtout avec Honda en partenaire moteur dès la saison 2026.

Mais Lance Stroll peut-il gagner ?

A coup de centaines de millions d’euros, Lawrence Stroll a réussi à redresser Aston Martin Racing mais aussi le constructeur Aston Martin dont la situation financière s’est sensiblement améliorée. Mais quid de son objectif principal, celui de faire de son fils Lance un champion du monde de Formule 1 ?

Car depuis l’arrivée de Lance Stroll en Formule 1, ce dernier s’est systématiquement fait battre par ses coéquipiers à l’exception du Russe Sergey Sirotkin en 2018 chez Williams, un pilote pas franchement réputé pour son talent. Que ce soit aux côtés de Felipe Massa (2017), Sergio Perez (2019-2020), Sebastian Vettel (2021-2022) ou Fernando Alonso (depuis 2023), Lance Stroll a toujours terminé derrière son coéquipier au championnat pilote malgré quelques coups d’éclat (dont une belle pole-position au GP de Turquie 2020).

Certes, Lance Stroll possède probablement le niveau pour gagner des courses avec une F1 dominatrice comme celle de Mercedes juqu’en 2020 ou celle de Red Bull en 2022-2023, à condition de ne pas se faire battre par son coéquipier, bien sûr. Si la future monoplace d’Aston Martin conçue par Adrien Newey parvient à surclasser les autres machines et que l’écurie s’articule autour de lui comme pilote numéro 1, Lance Stroll et son père pourraient accéder à l’objectif suprême. Mais dans le même temps, Aston Martin Racing devra compter sur les meilleurs pilotes possibles pour arriver à cet objectif et pas sûr que Lance Stroll soit le pilote de la situation pour cela. Puisque les faits prouvent que la qualité de gestion de Lawrence Stroll va finalement bien au-delà que celle d’un simple milliardaire-sponsor, osera-t-il remplacer son fils s’il ne parvient pas à s’élever encore ? Car attention, le milliardaire canadien semble bien vouloir s'assurer que son investissement financier lui rapporte...