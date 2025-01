En France, le Peugeot 2008 reste le roi des SUV

La Renault Clio vient de remporter la victoire au classement des voitures neuves les plus vendues de France sur l’année 2024, devant la Peugeot 208 qu’elle a finalement dépassé malgré le meilleur départ de cette dernière. Les deux citadines en devancent une troisième, celle de la marque Dacia qui plaît finalement un peu moins dans notre pays que dans le reste de l’Europe où elle a été la voiture la plus vendue.

A la quatrième place de ce classement des voitures neuves les plus vendues de France en 2024, on retrouve le premier SUV. Et c’est toujours le Peugeot 2008, déjà distingué à ce titre en 2023 et en 2022. Il s’est écoulé à 48 547 exemplaires et devance ainsi son principal concurrent le Renault Captur, revendiquant de son côté 45 961 unités écoulées. Ces deux-là n’ont pas bougé du classement depuis deux ans !

Le nouveau Dacia Duster marche fort

Commercialisé depuis la moitié de l’année, le nouveau Dacia Duster de troisième génération termine treizième avec 23 511 unités vendues. Chez les SUV, il termine ainsi derrière le Toyota Yaris Cross, le Tesla Model Y électrique et le Renault Austral qui termine en tête de sa catégorie. Mais nul doute qu’il risque de monter beaucoup plus haut en 2025 dans sa première année pleine. Il sera aussi intéressant de voir où arrive le nouveau MG ZS, ce SUV urbain hybride à la tarification imbattable.

A noter qu’en Europe, c’est le Volkswagen T-Roc qui arrive premier parmi les SUV les plus vendus de l’année 2024 devant le Tesla Model Y et le Toyota Yaris Cross. Le Peugeot 2008 n’était que treizième sur les onze premiers mois de l’année.