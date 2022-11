Enfin de nouvelles couleurs chez Tesla

Vous trouvez que toutes les Tesla se ressemblent ? C’est normal. Outre le design assez conventionnel de la berline Model 3 et du récent SUV Model Y, les autos de la gamme du constructeur américain laissent le choix entre un nombre limité de teintes de carrosserie : le blanc sans supplément tarifaire, un gris à 1 600€, un noir à 1 200€, un bleu à 1 600€ et un rouge à 2 000€. Que vous choisissiez une Model 3, un Model Y ou même une Model S ou un Model X, il faut se contenter de ces cinq teintes.

Mais si vous commandez un Model Y Grande Autonomie ou Performance fabriqué dans la nouvelle usine de Berlin, le rouge « Multicouches » et le gris « Nuit Métallisé » laissent désormais la place à deux coloris inédits : un gris « Quicksilver » à 3 000€ et un rouge « Midnight Cherry » à 3 200€. Ces deux coloris seront dans un premier temps exclusifs au marché européen et au Moyen-Orient. Ils ne concernent que les exemplaires assemblés dans la gigafactory de Berlin. Si vous commandez un Model Y dans sa version de base, seules les anciennes teintes seront disponibles car il est fabriqué en Chine.

A partir de 64 990€

Rappelons que le Model Y se négocie à partir de 64 990€ dans sa version Grande Autonomie et à 69 990€ en variante Performance. Des tarifs bien plus salés que ceux du Model Y en version de base, affiché lui à 49 990€.

Crédit photo image gris Quicksilver : Vision One Drive sur Twitter