Entretien avec Ralf Brandstätter, le PDG de Volkswagen

En réponse à

"Arrêtes ton char , il y a bon nombre d'épreuve sur asphalte , ne fait pas semblant de ne pas le savoir !!!!Et tu sais très bien qu'en terme de motricité le 4WD enterre les 2WD ...."

Oui et donc ? Les 4 roues motrices sur une voiture de rallye c'est simplement parce que le pilotage est spécifique (les réglages du châssis également) : dérive dans chaque virage (on tourne toujours avec une dérive et on réaccélère pour remettre la voiture en ligne et finaliser le virage, etc...), frein à main hydraulique, etc.. ca n'a rien à voir avec la conduite que tu peux avoir sur route ouverte, ou bien même sur circuit.

Sur une voiture de tourisme jusqu'à 600 cv, tout passe sur les roues arrières une fois la voiture lancée. Donc a part sur l'exercice du 0 à 100 km/h ou en cas d'adhérence précaire, les 4 RM sont un handicapes pour la sportivité.

Sur circuit "classique" en dehors du rallye donc, il n'y a aucune voiture 4RM, même en GT3, une Nissan GTR (GT3) est converti en propulsion par exemple, et les 500+ cv passe au sol sans aucun problème. Il n'y a aucune compétition "circuit asphalte" en 4 RM, c'est uniquement en rallye ou rallye cross : c'est pas pour rien...