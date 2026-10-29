Essai Cupra Raval Plus : peut-on se contenter d'une toute petite batterie sur une bonne citadine électrique ?
2. Equipement : la Cupra Raval Plus se la joue plus "haut de gamme" que la Volkswagen ID.Polo
La Raval Plus représente pour l’instant l’entrée de gamme de la citadine électrique de Cupra. A noter que cette Raval réorganise sa gamme à partir du 2 novembre prochain, avec un niveau de finition Plus proposé à partir de 30 300€ au lieu de 30 150€ actuellement. A ce prix, elle s’oblige à embarquer un équipement de série meilleur que celui de la Volkswagen ID.Polo Trend : elle possède un intérieur en tissu « Pulse », un volant multifonction gainé, une climatisation automatique bi-zone, des sièges sport à réglage manuel et des jantes de 18 pouces. Il faut cependant passer par les options pour les systèmes de conduite semi-autonome (dont le régulateur de vitesse adaptatif) ou les feux arrière à LED.
Le niveau Beyond ajoute une finition en Dinamica, des sièges baquets électriques, des jantes à 18 pouces usinées ou encore le pack Edge. Enfin, la finition Abt haut de gamme ajoute des jantes de 19 pouces, des vitres arrière surteintées et un impressionnant pack « aérodynamique » digne des GT3 de course !
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