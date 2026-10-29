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Essai Cupra Raval Plus : peut-on se contenter d'une toute petite batterie sur une bonne citadine électrique ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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4. Notre note de la Cupra Raval Plus face à la concurrence

 

Essai Cupra Raval Plus : peut-on se contenter d'une toute petite batterie sur une bonne citadine électrique ?

La Cupra Raval Plus (135 chevaux, à partir de 30 300€) s'évalue dans la catégorie des citadines électriques à petites batteries qui compte notamment :

-La Volkswagen ID.Polo (116 chevaux, à partir de 24 995€ avant bonus et remises).

-La Citroën ë-C3 (113 chevaux, à partir de 20 390€ avant bonus et remises).

-La Fiat Grande Panda (113 chevaux, à partir de 23 900€ avant bonus et remises).

-La MG 4 Urban (149 chevaux, à partir de 19 990€ avant remises).

-La Geely E2 (82 chevaux, à partir de 20 990€ avant remises).

-La peugeot E-208 (136 chevaux, à partir de 36 900€ avant bonus et remises).

-La Lancia Ypsilon Elettrica (156 chevaux, à partir de 35 300€ avant bonus et remises).

Cupra Raval Plus
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
 
Note globale : 13,7 /20
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