Essai Cupra Raval Plus : peut-on se contenter d'une toute petite batterie sur une bonne citadine électrique ?
4. Notre note de la Cupra Raval Plus face à la concurrence
La Cupra Raval Plus (135 chevaux, à partir de 30 300€) s'évalue dans la catégorie des citadines électriques à petites batteries qui compte notamment :
-La Volkswagen ID.Polo (116 chevaux, à partir de 24 995€ avant bonus et remises).
-La Citroën ë-C3 (113 chevaux, à partir de 20 390€ avant bonus et remises).
-La Fiat Grande Panda (113 chevaux, à partir de 23 900€ avant bonus et remises).
-La MG 4 Urban (149 chevaux, à partir de 19 990€ avant remises).
-La Geely E2 (82 chevaux, à partir de 20 990€ avant remises).
-La peugeot E-208 (136 chevaux, à partir de 36 900€ avant bonus et remises).
-La Lancia Ypsilon Elettrica (156 chevaux, à partir de 35 300€ avant bonus et remises).
|Cupra Raval Plus
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,7 /20
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