La Cupra Raval Plus (135 chevaux, à partir de 30 300€) s'évalue dans la catégorie des citadines électriques à petites batteries qui compte notamment :

-La Volkswagen ID.Polo (116 chevaux, à partir de 24 995€ avant bonus et remises).

-La Citroën ë-C3 (113 chevaux, à partir de 20 390€ avant bonus et remises).

-La Fiat Grande Panda (113 chevaux, à partir de 23 900€ avant bonus et remises).

-La MG 4 Urban (149 chevaux, à partir de 19 990€ avant remises).

-La Geely E2 (82 chevaux, à partir de 20 990€ avant remises).

-La peugeot E-208 (136 chevaux, à partir de 36 900€ avant bonus et remises).

-La Lancia Ypsilon Elettrica (156 chevaux, à partir de 35 300€ avant bonus et remises).