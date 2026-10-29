A 30 300€, la Cupra Raval Plus coûte sensiblement plus cher qu’une Renault 5 Five de base 40 kWh (24 990€) et que sa variante à autonomie urbaine démarrant à 28 490€ en finition Evolution. La Peugeot E-208 démarre elle à 36 900€ avec ses batteries un peu plus grosses (50 kWh brut), mais elle offre 6 150€ de remise. Chez Geely, la nouvelle E2 démarre à 20 990€ (sans bonus) avec une batterie de 35,3 kWh mais elle se contente d’une autonomie en retrait (252 km WLTP). Proposée à seulement 19 990€, l’énorme MG 4 Urban fait mieux avec ses 325 km WLTP (43 kWh).

La Citroën ë-C3 revient encore moins cher avec ses batteries de seulement 30 kWh (205 km WLTP), facturée 20 390€ avant bonus (auquel n’a pas droit la MG). Une Fiat Grande Panda électrique démarre à 23 900€ (113 chevaux et 318 km WLTP) avant bonus et remise. Chez Volkswagen, l’ID.Polo Trend pas encore disponible à la commande sera facturée 24 995€ avec les mêmes batteries et le moteur de 116 chevaux. La Cupra Raval de base dans la même configuration mécanique doit arriver en 2027 avec un prix de départ à 25 990€ et sans doute davantage d’équipement de série.

Précisons que Cupra offre 2 500€ de remise sur toutes les variantes de la Raval.

A retenir : pour ceux qui ne veulent faire que de la ville

Que vous choisissiez la Cupra Raval avec ces batteries de 37 kWh ou celles de 52 kWh, ses qualités restent les mêmes. Ces petits accumulateurs permettent au moins d’économiser 6 300€, au prix d’une autonomie inévitablement moins pratique pour ceux qui envisagent parfois de longs trajets (il faudra alors prévoir dans la vraie vie des arrêts tous les 140 km environ). Concluons donc par une authentique lapalissade en écrivant que ces petites batteries se réserveront à ceux qui ne font que de la ville au volant de leur citadine électrique (et il y a en a sans doute). Quelle que soit la configuration en tout cas, ces modèles « urbains » de la famille Volkswagen MEB+ affichent une maîtrise technique vraiment remarquable et une habitabilité impressionnante.

Caradisiac a aimé

L'habitabilité intérieure au sommet de la catégorie

Les performances plus que suffisantes

La vraie capacité de charge rapide

Caradisiac n'a pas aimé