Essai Cupra Raval Plus : peut-on se contenter d'une toute petite batterie sur une bonne citadine électrique ?
5. Fiche technique de la Cupra Raval Plus
Les chiffres clés
|Cupra Raval 116 RAVAL 37 KWH
|Généralités
|Finition
|RAVAL
|Date de commercialisation
|30/06/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,04 m
|Largeur sans rétros
|1,78 m
|Hauteur
|1,51 m
|Empattement
|2,59 m
|Volume de coffre mini
|441 L
|Volume de coffre maxi
|1 240 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 610 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|3 CV
|Couple
|290 Nm
|Puissance moteur
|135
|Autonomie en électrique combinée
|328 km
|Capacité batterie
|37 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|160 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|9,5 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|-4000
Photos (15)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération