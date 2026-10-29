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Essai

Essai Cupra Raval Plus : peut-on se contenter d'une toute petite batterie sur une bonne citadine électrique ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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5. Fiche technique de la Cupra Raval Plus

 

Essai Cupra Raval Plus : peut-on se contenter d'une toute petite batterie sur une bonne citadine électrique ?

Les chiffres clés

Cupra Raval 116 RAVAL 37 KWH
Généralités  
Finition RAVAL
Date de commercialisation 30/06/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,04 m
Largeur sans rétros 1,78 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,59 m
Volume de coffre mini 441 L
Volume de coffre maxi 1 240 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 610 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 3 CV
Couple 290 Nm
Puissance moteur 135
Autonomie en électrique combinée 328 km
Capacité batterie 37 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9,5 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000
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